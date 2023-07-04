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Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры

Новина українською →
Вторник 04 июля 2023 19:18
Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры Самые модные летние костюмы (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Этим летом стало модно носить разные летние костюмы в сочетании с жилеткой. Такой предмет одежды сделает ваш образ необычным, интересным и невероятным.

О самых модных летних костюмах с жилеткой рассказала стилист Анастасия под ником watchingukraine в своем Instagram.

Брюки, футболка и жилетка

Простой и очень удобный лук: брюки, белая базовая футболка и костюмная жилетка. Цвета можно выбрать базовые или те, которые вам по душе.

Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры

Джинсы и жилет

Брюки или джинсы relaxed-fit с заниженной талией и приталенная жилетка отлично подходит для тех, кто не боится открыть свой животик. Такие предметы одежды сделают ваш образ необычным и классным.

Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры

Трикотаж и лен

Миксуем текстуры, например, если у вас есть два комплекта из разных тканей, или просто еще одна запасная жилетка. Надеваем шорты из льна и костюмную или трикотажную жилетку, обувь добавляем на низком ходу.

Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры

Юбка и обувь на грубой подошве

Очень классно сочетание юбки прямого кроя меди или макси, коротенькой жилетки и обуви на грубой подошве. Также под жилетку можно одевать топ или бра и не застегивать ее.

Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры

Джинсы и футболка

Базовые цвета - просто и со вкусом. Совместите джинсы, ремень, футболку и костюмную жилетку. С обуви можно надеть босоножки или шлепанцы на kitten heel - короткий каблук на шпильке с небольшим изгибом. Также для высоких женщин просто можно такую обувь на низкой подошве.

Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры

Топ

И последняя формула, как разнообразить брючный костюм с жилеткой: просто добавить бра или топ. Можно в тон с жилеткой или наоборот добавить цвет. Это тоже смелая интерпретация, потому что здесь мы оголяем животик.

Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримерыВсе фото: https: instagram.com/watchingukraine

Раньше мы писали,какую обувь модно носить сейчас.

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