ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)

Пятница 10 мая 2024 07:42
UA EN RU
Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото) Как выбрать стильную обувь на лето (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Алена Мясоед

Эксперты советуют покупать на лето не менее 5 пар разнотипной обуви, чтобы с ними можно было создавать множество образов.

О том, какие модели будут в моде этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Алены Мясоед в Instagram.

Трендовая обувь на лето 2024

"Выбирайте минималистические босоножки на каблуке или без, с разным носком. Носите их с джинсами, юбками, платьями, как на вечеринку, так и на каждый день", - советует стилистка.

Также она советует выбирать на лето слингбеки - удобные, с маленьким кольцом. По словам Мясоед, это самая функциональная обувь на лето.

Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)Трендовые модели обуви на лето (скриншот с видео)

Балетки акцентны, в сеточку, в стразах также отличный вариант на лето. Учитывайте, чтобы образ у вас был из актуальных вещей, без устаревших деталей.

"Продолжаем носить сандалии дедушки и сабо. Они закрывают все потребности: удобные, придают грубость и драматичность, сексуальность с романтическими платьями", - объясняет стилист.

Также актуальны на лето будут шлепки по типу эстетики "Hermes". Такая обувь выглядит красиво на хрупких ножках.

Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)Трендовые модели обуви на лето (скриншот с видео)

С прошлых лет в тренде до сих пор остаются кроссовки. В моде будут модели в разных цветах, но в красном больше всего.

"Интеллектуальный минимализм, для деловых встреч, летом, где нужно соблюдать строгий дресс-код - подойдут кожаные минималистические шлепки", - говорит Мясоед.

Также на лето стоит приобрести пляжные шлепки, вьетнамки разных дизайнов и цветов. А еще - массивные кроксы с джибитсами и без.

Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)Трендовые модели обуви на лето (скриншот с видео)

Раньше мы писали о том, как выбрать трендовые очки на лето.

Читайте также о том, какие платья скроют животик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы Тренды Стилист
NEWS
Ценовые рекордсмены. В каких городах Украины самое дорогое жилье
Ценовые рекордсмены. В каких городах Украины самое дорогое жилье