Самая модная обувь на лето 2024: стилистка показала, что будет в тренде (фото)

Эксперты советуют покупать на лето не менее 5 пар разнотипной обуви, чтобы с ними можно было создавать множество образов.

О том, какие модели будут в моде этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Алены Мясоед в Instagram .

Трендовая обувь на лето 2024

"Выбирайте минималистические босоножки на каблуке или без, с разным носком. Носите их с джинсами, юбками, платьями, как на вечеринку, так и на каждый день", - советует стилистка.

Также она советует выбирать на лето слингбеки - удобные, с маленьким кольцом. По словам Мясоед, это самая функциональная обувь на лето.

Трендовые модели обуви на лето (скриншот с видео)

Балетки акцентны, в сеточку, в стразах также отличный вариант на лето. Учитывайте, чтобы образ у вас был из актуальных вещей, без устаревших деталей.

"Продолжаем носить сандалии дедушки и сабо. Они закрывают все потребности: удобные, придают грубость и драматичность, сексуальность с романтическими платьями", - объясняет стилист.

Также актуальны на лето будут шлепки по типу эстетики "Hermes". Такая обувь выглядит красиво на хрупких ножках.

Трендовые модели обуви на лето (скриншот с видео)

С прошлых лет в тренде до сих пор остаются кроссовки. В моде будут модели в разных цветах, но в красном больше всего.

"Интеллектуальный минимализм, для деловых встреч, летом, где нужно соблюдать строгий дресс-код - подойдут кожаные минималистические шлепки", - говорит Мясоед.

Также на лето стоит приобрести пляжные шлепки, вьетнамки разных дизайнов и цветов. А еще - массивные кроксы с джибитсами и без.

Трендовые модели обуви на лето (скриншот с видео)