Какие цвета сочетать с красным, чтобы создать элегантный и дорогой образ

Чтобы создать шикарный образ с красным цветом в одежде, можно сочетать его с нейтральными, темными или более сдержанными оттенками, которые подчеркнут красный и не будут отвлекать внимание.

Бежевый

Мягкие нейтральные оттенки бежевого, кремового, верблюжьего и коричневого могут прекрасно сочетаться с красным, создавая элегантный и благородный образ. Например, подберите элегантный тренч в оттенке кемел, а дополнит его ярко-красная сумка или шарф.

Красный с бежевым (фото: instagram.com/tamumcpherson)

Бордовый

Бордовый - более темный, насыщенный оттенок красного. Если вы хотите создать гармоничный, но при этом выразительный образ, сочетайте красный и бордовый в разных частях наряда (например, красное платье с бордовым жакетом или аксессуарами). Это поможет избежать перегруженности образа. Если основной цвет - красный, то бордовый можно использовать как акцент, например, в виде обуви, сумки или украшений. Это добавит образу изысканности и динамичности.

Красный с бордовым (фото: instagram.com/emilisindlev)

Шоколадно-коричневый

Сочетание красного и шоколадно-коричневого - это очень элегантное и теплое сочетание, которое создает образ с изысканностью и глубиной. Эти цвета отлично дополняют друг друга, а шоколадно-коричневый нейтрализует яркость красного, создавая более сдержанный и утонченный вид.

Коричневый и красный (фото: instagram.com/_livmadeline)

Серый

Красный добавляет яркости и энергии, а серый служит нейтральным фоном, который смягчает и уравновешивает насыщенность красного. Можно сочетать красный и серый в виде крупных цветовых блоков. Например, красный верх (топ или блуза) и серые брюки или юбка. Это современный и стильный способ использовать оба цвета, не создавая излишней яркости.

Сочетание красного и серого оттенков (фото: instagram.com/abimarvel)

Черный

Такое сочетание многие называют классическим. Эти цвета создают яркий контраст, который делает образ стильным и выразительным. Красное платье или костюм с юбкой в сочетании с черными туфлями, сумкой и украшениями всегда выглядит шикарно. Такой образ позволяет создать драматичный и запоминающийся образ. Отлично подойдет для вечеринок или других торжеств.

Черный и красный (фото: instagram.com/emmanuellek_)