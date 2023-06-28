"Лучший отдых - это смена деятельности". Зеленская снова пошла учиться: что известно

Что помогает ей переключиться

По словам первой леди, ей иногда нужно заниматься хотя бы какой-нибудь физкультурой. Именно это действительно помогает ей переключиться на время и "держаться кучи".

Недавно Зеленская для себя нашла новый вид деятельности - снова пошла учиться.

На кого учится

Супруга президента рассказала, что сейчас получает много новой информации и выполняет работу, которую уже давно не делала.

В частности, это помогает ей отвлечься, ведь она всегда была "поклонницей теории". Поэтому, как считает Зеленская, "лучший отдых - это смена деятельности", чтобы не стоять на месте и постоянно развиваться.

На кого именно учится, рассказывать она не стала. Однако намекнула, что специальность "касающаяся каждого человека".

"Это такая сфера, касающаяся каждого человека. Сейчас не буду рассказывать подробностей. Но мне интересно, что это другая какая-то социализация, это другие люди, с которыми я знакомлюсь и провожу какое-то количество времени", - добавила она.

Напомним, что первая леди после окончания гимназии № 95 в Кривом Роге вступила на строительный факультет Криворожского национального университета, где получила архитектурную профессию.