Как изменилась первая леди Елена Зеленская: красноречивые фото

Первой леди Украины Елене Зеленской сегодня исполнилось 45 лет. Президент Украины трогательно поздравил жену с днем рождения и поблагодарил ее за то, что она есть в его жизни.

Как выглядела Елена Зеленская до того, как стала первой леди Украины и в чем ее жизнь изменилась - читайте в Styler ниже.

Из архитектора в сценаристы

Елена Зеленская (девичья фамилия Кияшко) родилась 6 февраля 1978 году в Кривом Роге. С отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета по специальности архитектор. И по своей специальности Елена так и не поработала.

Со своим будущем мужем она познакомилась после школы, хотя они учились в одном учебном заведении - в параллельных классах. На момент встречи они уже оба были студентами и учились в разных институтах. До свадьбы пара встречалась 8 лет и поженилась в 2003 году.

Архивные фото Зеленских (instagram, facebook)

Сначала она активно участвовала в творческой деятельности команды КВН "Квартал 95", где начинал свою карьеру шоумена Владимир Зеленский. Елена придумывала миниатюры, а потом стала сценаристом команды.

Далее были сценарии для фильмов, которые выпускала студия "Квартал 95". Елена также писала сценарии для "Вечернего квартала" и "Женского квартала". И до выборов президента в 2019 году она была не публичной личностью.

В 2004 году Елена родила дочь, которую назвали Александрой, а в 2013 году - сына Кирилла.

Зеленские с детьми (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди

20 мая 2019 года Елена Зеленская официально стала первой леди Украины. Ее фото стало появляться на обложках популярных журналов, у нее брали интервью и ее жизнь, стиль, привычки - стали объектами интереса журналистов.

Вместе с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко первая леди занялась реформой системы школьного питания. Проект получился удачными и 1 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил новые нормы питания детей.

Фото: РБК-Украина

Также Зеленская активно участвовала в различных конгрессах, международных мероприятиях, занималась музеями, установлением равных прав и возможностей для женщин и мужчин, проектами по безбарьерности и другими социально общественными вопросами и проектами.

Первая поездка в Брюссель в 2019 году (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В 2020 году мир постигло сложное испытание - пандемия коронавируса. Это изменило жизнь украинцев кардинально, в том числе и жизнь первой леди страны. Однако Елена Зеленская находила слова поддержки и теплые слова для каждого жителя нашей страны.

Первая леди Украины до 2022 года (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

24 февраля 2022 года

Жизнь каждого украинца изменилась 24 февраля. Еще за несколько дней до начала войны мы все жили обычной размеренной жизнь и публиковали счастливые фото, а потом многим пришлось спешно уезжать из своих домов и искать укрытие для себя и детей в более безопасных местах.

Елена и Владимир Зеленские 6 февраля 2022 года (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская вынуждена была вместе с детьми укрываться и первые недели войны она не появлялась на публике. С тех пор она и ее муж стали реже улыбаться, а задачи стали совсем иные.

Первая леди рассказывает всему миру об Украине, ее поддерживают первые леди других стран. Она выступает на конгрессах и различным мероприятиях, которые посвящены Украине. Также она стала чаще давать интервью.

Елена Зеленская в 2022 году (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За последний год изменился не только Владимир Зеленский, но и Елена - это был год тяжелых испытаний и быстрого взросления для всех нас.

А вот так Владимир Зеленский поздравил жену с днем рождения в прошлом году, всего за несколько недель до войны.

Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тебе…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…а

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну 95-й…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!