Между нами огромная пропасть. Елена Зеленская рассказала, дает ли советы президенту
Президент Украины Владимир Зеленский не советуется со своей супругой по вопросам управления государством. Они даже не говорят на такие темы, поскольку между ними "огромная пропасть в знаниях".
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первая леди Украины Елена Зеленская.
"Я думаю, что это преувеличение. Кто очень хотел сделать мне, пожалуй, комплимент. Но я точно не влияю на государственные процессы - сто процентов", - отметила она.
По словам Зеленской, она может, например, инициировать какие-то вещи, может их поддерживать, но это касается только гуманитарных, социальных сфер.
"Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, что это правильно. Во-первых, я бы не могла дать ему экспертный совет, между нами огромная пропасть в знаниях, которые он сейчас и которые бы я могла ему добавить. И это неэтично", - объяснила супруга президента.
Дело в том, как считает Зеленская, у президента столь большая ответственность и не может супруга советовать мужу в вопросах государственного управления.
"Это неправильно. Мы даже не говорим с ним на такие темы. Да, мы что-то обсуждаем. В рамках дискуссии мы можем обсуждать волнующие всех украинцев вопросы, у нас много дискуссионных вопросов в обществе, по которым мы можем спорить, можем соглашаться. Но это не значит, что то, что мы сказали друг другу, потом станет каким-нибудь решением или повлияет на его мнение при принятии решений", - добавила она.
Комментируя свое возможное участие в политике не как первая леди в будущем, Зеленская сказала следующее: "Нет, я не хочу. Это не моя сфера. И мне почему-то в последнее время часто задают такой вопрос. Кому пришла такая идея в голову - я не знаю кому. Но я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Поэтому этого не произойдет никогда".
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