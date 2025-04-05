Лучший недельный план тренировок, чтобы действительно увидеть результаты

Как часто тренироваться

Тренер Стефани Марсур рассказала, чтобы улучшить общее состояние здоровья и физическую форму, стоит заниматься спортом 4-5 дней в неделю по крайней мере 30 минут в день.

В частности, стоит распределять тренировки следующим образом:

3 раза в неделю: силовые тренировки всего тела

2 раза в неделю: кардио-упражнения

пилатес в дни силовых тренировок, в йога к кардиотренировкам

Объем кардиотренировок, которые вы должны выполнять каждую неделю, зависит от конкретных целей. Если цель похудеть, то тренер советует спровадить по крайней мере двухдневную интервальную тренировку высокой интенсивности (HIIT) или другую аэробную деятельность (например, спиннинг, плавание или быструю ходьбу).

Большинство кардиотренировок меньшей интенсивности лишь увеличат сжигание калорий во время самой активности. Более энергичные нагрузки увеличивают сжигание калорий не только во время тренировки, но и после нее, когда вы находитесь в состоянии покоя.

"Придерживаясь этого расписания, вы можете рассчитывать на наращивание мышц и похудение, если это ваша цель. Исследования показывают, что силовые тренировки не только помогают уменьшить общую массу тела и жир, но и улучшают имидж тела", - пояснила эксперт.

Пример недельного плана тренировок

Если вам не хватает времени, можно выполнять кардиотренировки и силовые упражнения в один день. Тренер говорит, что лучше не выполнять одну и ту же силовую тренировку два дня подряд, поскольку мышцам нужно время для отдыха и восстановления.

Пример тренировки на неделю выглядит так: