10 ошибок, которые портят вкус ваших блюд

Приготовление каждого блюда имеет свои тонкости и уловки для идеального результата. В то же время, существуют распространенные ошибки, которые портят вкус любого блюда.

Не разогревать сковороду

Независимо от того, готовите ли вы яичницу на плите, или тушите овощи, очень важно начинать с горячей сковороды. Если вы не разогрели посуду перед добавлением ингредиентов, блюдо будет готовиться дольше, а также увеличится риск пережарить пищу.

Не разогревать духовку

Разогрев духовки не менее важен для приготовления вкусного блюда. Хотя есть большой соблазн поставить противень с продуктами в духовку до того, как она достигнет нужной температуры, если вы хотите, чтобы блюдо пропеклось равномерно и не пригорело, лучше дать духовке полностью разогреться, прежде чем ставить в нее пищу.

Добавление масла во время варки макарон

Некоторые считают, что масло предотвращает слипание макарон во время варки. Однако оно также предотвращает тщательное смешивание макарон с соусом, поэтому лучше его не использовать. Вместо этого постоянно помешивайте воду, когда она закипает.

Использование оливкового масла для приготовления на сильном огне

Оливковое масло имеет низкую температуру дымления, что делает его идеальным для приготовления пищи на медленном огне или как финишное масло. Для приготовления пищи на более высоких температурах повторите рапсовое масло.

Использование маленькой кастрюли

Несмотря на то, что это может показаться незначительным, использование маленькой кастрюли может быть основной причиной того, что блюдо (например, макароны или вареники) не такое вкусное, каким могло бы быть.

При отваривании изделия из теста увеличиваются, так что могут слипнуться и стать кашеподобными в небольшой кастрюле - и вместо аппетитного блюда будет кусок теста.

Добавлять заправку заранее

Одна из самых больших ошибок, которую совершают люди, готовя салат заранее - это добавление заправки до подачи салата. Результат - "вялый", мокрый салат, который никто не захочет есть. Но есть простое решение - просто оставьте заправку в посуде сбоку и перемешайте ее с зеленью непосредственно перед подачей на стол.

Добавление заправки в салат заранее портит вкус блюда (иллюстративное фото: Freepik)

Преждевременное добавление сливок в крем-суп

Приготовление крем-супа - сложное дело, особенно если вы не знаете, когда добавлять молочные ингредиенты. Но большинство молочных продуктов лучше добавлять в конце приготовления.

Если вы добавите молоко, сметану или сливочный сыр раньше, они свернутся в кастрюле.

Не сливать жидкость из салата

Водянистый салат - не самый вкусный. Прежде чем подавать на стол тусклый, увядший салат, стоящий в сантиметре воды, слейте жидкость, а еще лучше - просушите зелень бумажными полотенцами перед приготовлением.

Не убирать жир из блюд

Еще одна ошибка в приготовлении - не убирать лишний жир из жирных продуктов или из блюд, приготовленных во фритюре, например, из пончиков, картофеля или бекона. Тогда вместо хрустящей корочки можно получить изделие с большим количеством масла.

Чтобы убрать жир из блюда, достаточно переложить его на бумажные полотенца.

Не подсушивать мясо перед жаркой

Если вы пытаетесь сделать так, чтобы мясо подрумянилось должным образом, обязательно промокните его перед тем, как класть на сковородку. Это особенно важно для стейков, нуждающихся в образовании корочки.