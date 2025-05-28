Лучший перекус при высоком давлении: полезный и еще и очень вкусный

Люди с повышенным давлением должны тщательно следить не только за приемами пищи, но и за перекусами. Правильно подобранный перекус не только утолит голод, но и поможет стабилизировать артериальное давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Полезный перекус

Диетолог Рахаф Аль Бочи рассказал, что сочетание банана, арахисовой пасты и цельнозернового тоста - отличная закуска, поскольку она обеспечивает белок, богатые клетчаткой углеводы и полезные жиры, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, дает энергию и ощущение сытости.

К тому же эта простая закуска является прекрасным источником нескольких питательных веществ

Источник калия

Бананы являются одним из самых известных источников калия - важного электролита, необходимого для поддержания баланса жидкости в организме. Калий работает внутриклеточно для контроля жидкости, тогда как натрий внеклеточно, помогая регулировать кровяное давление, а также поддерживать бесперебойную работу сердца.

Средний банан содержит около 9% суточной нормы калия.

Хотя это не самый богатый источник калия - абрикосы и картофель содержат больше этого микроэлемента. Однако, банан - простой, удобный и бюджетный выбор, который большинство людей может найти в местном продуктовом магазине.

Тост с арахисовой пастой и бананом (фото: Freepik)

Богатый на белок

Вкусная и питательная порция арахисовой пасты из 2 столовых ложек содержит около 7 г белка, 12 г ненасыщенных жиров и 2 г клетчатки, что обеспечивает превосходную сытость.

Обратите внимание на тип арахисовой пасты, именно натуральная имеет очень низкое содержание добавленного сахара и натрия.

Содержит цельные зерна

В отличие от обогащенных или рафинированных аналогов, цельные зерна содержат отруби, зародыш и эндосперм пшеницы. Такой состав цельных зерен, включая цельнозерновой хлеб, обеспечивает организм клетчаткой, которая может способствовать снижению веса и здоровью сердца.

Исследование показало, что замена рафинированных зерен цельными приводит к снижению процента жира в организме и улучшению уровня холестерина и сахара в крови, тем самым снижая риск кардиометаболических заболеваний.

Иногда в хлебобулочных изделиях могут быть скрытые добавленные сахара и соль, поэтому выбирайте продукты, которые содержат 5% или меньше суточной нормы натрия и сахара. Также старайтесь выбирать хлеб, который содержит не менее 2 г пищевых волокон и 4 или более г белка на ломтик.

Питание для здорового кровяного давления

Диета DASH

Диета DASH, расшифровывается как "диетические подходы к остановке гипертензии" оказалась эффективной в контроле кровяного давления.

Эта схема питания сосредоточена на употреблении большого количества овощей, фруктов, цельного зерна, молочных продуктов, бобовых, орехов, птицы и рыбы, ограничивая при этом потребление натрия до менее чем 2300 миллиграммов в день.

Готовьте дома

Фаст-фуды и замороженные блюда часто содержат больше натрия, чем нужно за один прием пищи. Аль Бочи рекомендует готовить больше еды дома, чтобы уменьшить потребление соли.

Попробуйте готовить блюда заранее и готовить несколько порций белков, сложных углеводов и овощей, чтобы вы были готовы приготовить простое блюдо, когда времени мало.