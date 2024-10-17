Лучшая одежда для холодов: какие ткани согревают зимой

С наступлением холодов легкая летняя одежда заменяется теплыми свитерами, кофтами, брюками и шарфами. На согревающие свойства вещей оказывает влияние материал, из которого они изготовлены.

О том, какие материалы лучше согревают, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Шерсть

Шерсть - отличный материал и натуральное волокно для теплых осенних и зимних вещей, поскольку она сохраняет тепло, удерживая воздух близко к коже.

Шерсть также представляет собой воздухопроницаемую и устойчивую к запаху ткань, которая регулирует тепло тела и предотвращает перегревание при ношении слишком большого количества слоев.

Кроме того, внешний слой шерстяных волокон обладает естественной способностью отталкивать воду, что позволяет вам оставаться сухими во время небольшого дождя или снега.

Кашемир

Кашемир и мериносовая шерсть, полученная от овец мериносов, представляют собой два популярных высококачественных варианта шерсти для холодного времени года.

Кашемир может состоять полностью из шерсти или содержать в составе хлопок. Благодаря особому переплету нитей, материал сохраняет тепло, но отличается легкостью.

Флис

Флис - это синтетическая ткань, изготовленная из полиэстера, которая имеет мягкую, рыхлую текстуру, удерживающую теплый воздух близко к телу.

Материал может "дышать" и быстро сохнуть, что делает его отличным выбором для холодной погоды. Флис также отталкивает влагу, сохраняя вас сухими и предотвращая накопление пота.

Благодаря своим изоляционным свойствам флис является популярным материалом для разнообразной одежды для холодной погоды, такой как куртки, свитера и другая верхняя одежда, обеспечивая баланс тепла в холодную и ветреную погоду.

Пух

Пух происходит из мягкого пушистого слоя, расположенного под наружными перьями уток и гусей. Эти перья согревают в холодную погоду благодаря своим исключительным изоляционным свойствам - именно поэтому его используют для набивки пальто и куртки.

Уникальная структура пуха создает тысячи крошечных воздушных карманов, которые улавливают и удерживают тепло, образуя естественный барьер против холода. Пух также легок и воздухопроницаем, благодаря чему вы остаетесь в комфорте, не чувствуя чрезмерного потоотделения.

Хлопковая фланель

Хлопковая фланель чрезвычайно мягкая и приятная на ощупь, что делает отличным материалом для одеял и пижамы. Фланель обеспечивает хорошую теплоизоляцию, удерживая воздух. Несмотря на это, хлопчатобумажная фланель, как правило, хорошо пропускает воздух.

Букле

Букле - популярный материал с текстурой, напоминающей овечью шерсть. Букле состоит из хлопка, вискозы, синтетики и шерсти.

Благодаря своему составу материал хорошо удерживает тепло, но в то же время легкий и эластичный.

Джерси

Джерси - это трикотажный материал, который хорошо сохраняет тепло. Кроме того, такая ткань плотная и эластичная.

После специальной обработки джерси пропускает воздух, но может отталкивать влагу. Благодаря этому этот материал может использоваться для термоодежды.

Искусственный мех

Среди всех материалов для теплого искусственный мех является одним из самых модных для использования в зимних куртках. Искусственный мех часто встречается в подкладке перчаток, добавляя тепло и стильный штрих к зимней одежде.

Гортекс

Синтетические материалы известны тем, что удерживают влагу, которая обычно не идеальна для одежды для холодной погоды, но гортекс разработан таким образом, что позволяет парам влаги проходить сквозь материал, имитируя натуральный текстиль.

Это имеет решающее значение для комфорта при физических нагрузках в холодных и влажных условиях. Хотя гортекс не самый теплый выбор для вашего зимнего гардероба, это водонепроницаемый материал, который также имеет относительно небольшой вес.