Как постирать зимние вещи, чтобы они не полиняли: 13 важных советов

Хотя шарфы, перчатки и шапки достают всего на один-два сезона, стирать зимние вещи нужно, чтобы предотвратить размножение микробов и появление моли. Соблюдение советов по стирке зимней одежды поможет сохранить ваши свитера в отличном состоянии и уменьшить время, которое вы тратите на стирку.

Быстро удаляйте пятна от слякоти, грязи и соли

Хотя у вас может возникнуть соблазн подождать окончания сезона, въевшиеся пятна вывести тяжелее. Поэтому сразу промокните пятна или опрыскивайте их энзимным спреем для выведения пятен и постирайте как можно быстрее.

Замачивайте пуховик перед стиркой

Рекомендуется стирать пуховики несколько раз в сезон. Для начала замочите их на полчаса в холодной воде с небольшим количеством моющего средства.

Затем постирайте пуховик на деликатном режиме и осторожно выжмите лишнюю воду, прежде чем сушить на низкой температуре. Чтобы распушить наполнение одежды, добавьте несколько чистых теннисных мячиков.

Отжимайте влагу после стирки полотенцем

Не стоит з силой выжимать воду из влажных зимних вещей - это приведет к растяжению одежды. Чтобы сохранить форму свитеров, обведите их на бумаге до стирки.

После стирки заверните вещи в полотенце и осторожно сожмите ткань, чтобы убрать влагу. Сразу расправьте одежду по контурам во избежание образования морщин.

Стирайте зимние вещи в сетчатом мешке

Сложите шапки, шарфы и перчатки в сетчатый мешок. Сетчатый мешок не даст парам перчаток и шарфам завязывать другое белье в узлы.

Стирайте шерстяные, кашемировые и вязаные свитера вручную

Большинство зимних вещей лучше стирать вручную с деликатным средством для стирки, не растянуть материал. Наполните ведро или раковину прохладной водой, добавьте средство и погрузите одежду.

Покрутите зимние вещи плавными движениями, затем замените воду чистой и прополощите одежду таким же методом.

Придайте одежде приятный аромат теплом

В прохладные месяцы мы, как правило, меньше потеем, поэтому зимнюю одежду, если на ней нет пятен, можно носить перед стиркой дольше летней.

Чтобы освежить зимние вещи, достаточно просушить их в сушильной машине на низкой температуре в течение нескольких минут.

Шерстяные вещи также можно дезодорировать, разложив их на некоторое время на открытом воздухе под мягкими солнечными лучами.

Надевайте под свитера футболки, чтобы уменьшить запах

Шерстяные вещи не следует часто стирать, поскольку они могут потерять форму и не прослужат долго. Чтобы предотвратить перенесение на них запахов и грязи, надевайте нижнюю рубашку перед тем, как одевать свитера - так вы снизите регулярность стирки.

Храните вместе с одеждой ароматические саше

Один из простых способов сохранить приятный запах зимней одежды без чрезмерной стирки - держать в шкафу пакетики с ароматическими смесями или сушеными травами. Они придают мягкий, натуральный и приятный аромат, который делает одежду приятной для ношения.

Ароматические саше сохраняют аромат свежести зимних вещей (иллюстративное фото: Freepik)

Другой способ достичь этого - использовать стиральный порошок, содержащий натуральные эфирные масла и ароматизаторы, например, стиральный порошок с лавандой.

Всегда стирайте одежду в конце сезона

Всегда убедитесь, что вы почистили и постирали зимнюю одежду перед тем, как упаковать ее на следующий сезон, ведь даже слабый запах или крошечное пятно может увеличить риск образования плесени в течение года.

Убедитесь, что ваша зимняя одежда тщательно выстирана и просушена, чтобы минимизировать появление неприятных ароматов или насекомых во время хранения.

Стирайте спортивную одежду без кондиционера

Стирка термобелья и флисовых курток имеет свои особенности. Их можно стирать обычным средством для стирки, но не следует использовать смягчитель для ткани, поскольку это может повредить свойства ткани впитывать влагу.

Замачивайте стельки в уксусе

Зимнюю обувь стирать значительно тяжелее, чем летнюю - а пахнет она не меньше. Замочите ароматные вставки для ботинок в ведре, наполненном холодной водой из 120 мл белого уксуса и колпачком стирального порошка, а затем повесьте их сушиться.

Используйте тряпку, смоченную в мыльном средстве, чтобы очистить внешнюю часть ботинок. Прежде чем засунуть стельки в сапоги, посыпьте их пищевой содой, нейтрализующей запах.

Старайтесь сушить вещи "на воздухе"

Некоторые зимние вещи, особенно шерстяные, не следует сушить в сушильной машине - это повредит материал и приведет к уменьшению одежды.

Проявите креативность, используя стержень на занавесе для душа, натянув веревки между шкафами или приобретая складывающуюся сушильную стойку. Высушенная на воздухе одежда также добавляет немного естественной влажности воздуху.

Добавить уксус для смягчения одежды

Чтобы высушенная на воздухе одежда не хрустала, во время полоскания белья добавьте 120 мл белого уксуса, чтобы удалить лишнее средство для стирки и смягчить одежду. Затем, прежде чем повесить зимние вещи сушиться, немного встряхните их.