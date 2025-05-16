Лучшее время для измерения артериального давления: показатели будут точными
Правильно выбранное время измерения давления может помочь точнее оценить состояние здоровья сердца и сосудов и предотвратить опасные осложнения. Когда именно следует проводить измерения, чтобы вовремя обнаружить риски для здоровья?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Prevention.
Когда измерять давление
Есть несколько вещей, которые следует помнить, когда речь идет об измерении артериального давления.
Американская хирургическая ассоциация (AHA) рекомендует измерять его ежедневно в одно и то же время. Также важно проводить два измерения с интервалом в минуту.
Существуют следующие общие рекомендации:
- утром, после пробуждения - перед завтраком, физической активностью или приемом лекарств. В положении сидя это стоит делать после 5 минут отдыха. Это дает получить базовое, "спокойное" давление без влияния внешних факторов
- вечером - желательно перед сном, но не после еды, физических нагрузок или стресса. Это помогает отследить суточные колебания давления
- в одни и те же часы - измеряйте каждый день в одни и те же часы, чтобы сравнить результаты
Важно не измерять давление сразу после кофе, курения или физической активности. Перед измерением обязательно посидите спокойно 5 минут.
Стоит поговорить со своим врачом о том, когда для вас лучшее время, особенно если вы принимаете лекарства от кровяного давления.
Кардиолог Ригвед Тадвалкар говорит, что обычно просит пациентов измерять артериальное давление в разное время суток, чтобы убедиться, что они хорошо защищены в течение 24 часов.
Также важно не быть навязчивым в отношении измерения артериального давления. Все потому, что это почти всегда приводит к повышению.
Примеры показателей
Показатель вашего артериального давления на самом деле состоит из двух чисел: систолического (верхнего) и диастолического (нижнего).
Объяснение показателей артериального давления:
- низкое - систолическое менее 90 мм рт. ст. и диастолическое менее 60 мм рт. ст.
- нормальное: 120-80 мм рт. ст.
- повышенное: 129-85 мм рт. ст.
- гипертензия (1 стадия): систолическое 130-134 мм рт. ст. или диастолическое 85-89 мм рт. ст.
- гипертония (2 стадия): систолическое давление 160 мм рт. ст. или диастолическое 95 мм рт. ст. и выше
Правила измерения давления
Для получения точных показателей артериального давления, нужно сделать несколько важных вещей:
- убедитесь, что манжет прибора хорошо сидит
- оставайтесь спокойными по крайней мере три-пять минут перед тем, как проводить измерения
- поставьте обе ноги ровно на пол и сядьте на стул с прямой спинкой
- положите руку на поверхность, которая примерно на уровне сердца
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