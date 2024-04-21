Бодрят не хуже кофе. 7 напитков, которые наполнят энергией на целый день

Кофе утром для многих людей стал своеобразным ритуалом - напиток помогает прогнать сонливость и наполниться энергией. Однако, если горький привкус кофе не нравится, или разновидности напитка уже надоели, есть альтернативы, которые также помогут взбодриться.

О том, чем заменить кофе с утра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthline .

Цикорий

Как и кофейные зерна, корень цикория можно обжарить, перемолоть и заварить вкусный горячий напиток. По вкусу он очень похож на кофе, но не содержит кофеина.

Это также источник инулина - эта растворимая клетчатка может способствовать пищеварению и поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий, в частности бифидобактерий и лактобактерий.

Кроме того, она может стимулировать печень производить больше желчи, что может быть полезно для переваривания жиров.

Однако следует избегать употребления корня цикория при беременности или грудном вскармливании.

Матча

Матча - это разновидность зеленого чая, который производится путем пропаривания, сушки и измельчения листьев чайного куста на мелкий порошок. Матча имеет свежий вкус, который некоторые описывают как земляной.

В зависимости от способа приготовления этот напиток может содержать больше или меньше кофеина, чем кофе. Благодаря такому методу обработки листьев концентрация антиоксидантов в одной порции выше, чем в обычном чае.

Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может снизить риск высокого артериального давления, а также уменьшить риск развития диабета 2 типа.

Вода с лимонным соком

Вода с соком лимона - отличный способ начать день. Она не содержит калорий и кофеина и обеспечивает достаточную дозу витамина С. В качестве антиоксиданта витамин С играет важную роль в вашей иммунной системе и защищает кожу от повреждения.

Он необходим для образования коллагена - белка, который обеспечивает основную структуру вашей кожи, сухожилий и связок.

Чай ройбуш

Ройбуш или красный чай - это напиток без кофеина, который происходит из Южной Африки. В отличие от кофе и других чаев, ройбуш имеет низкое содержание антиоксидантов танинов, которые могут быть полезны, но также препятствуют усвоению железа.

Но, несмотря на низкое содержание танина, ройбуш содержит значительное количество других антиоксидантов.

Ройбуш заваривается дольше, чем большинство чаев, но чрезмерная заварка не приводит к появлению горького вкуса. Вместо этого ройбуш имеет слегка сладковатый, фруктовый аромат.

Масала

Масала - это черный чай со специями, с крепким вкусом и умеренным количеством кофеина. Исследования показывают, что чёрный чай может снизить риск сердечных заболеваний.

Хотя он содержит меньше кофеина, чем кофе, по результатам исследований известно, что черный чай также может улучшать умственную активность и обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Кроме потенциальной пользы для здоровья, чай обладает сильным вкусом и успокаивающим запахом.

Вода с яблочным уксусом

Яблочный уксус производится путем брожения измельченных яблок с помощью дрожжей и бактерий. В результате этого процесса образуется соединение под названием уксусная кислота, которое согласно некоторым исследованиям может положительно влиять на чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови.

Базовый напиток с яблочным уксусом состоит из 1-2 столовых ложек сырого или нефильтрованного яблочного уксуса, 1 стакана (237 мл) холодной воды и, по желанию, 1-2 столовых ложек меда или другого подсластителя.

В то же время нельзя пить концентрированный уксус, поскольку он содержит 4-6% уксусной кислоты.

Комбуча

Комбуча производится путем ферментации черного чая с помощью бактерий, дрожжей и сахара. В процессе ферментации появляется симбиотическая колония микробов и дрожжей.

После ферментации чайный гриб содержит пробиотики, уксусную кислоту и антиоксиданты - все они могут иметь пользу для здоровья. К примеру, укреплять иммунную систему, улучшать уровень холестерина и стабилизировать уровень глюкозы в крови у людей с диабетом.

Однако комбуча имеет также потенциальные риски, связанные с влиянием ее кислотности на пищеварение, поэтому людям с хроническими заболеваниями кишечника и пищеварительной системы следует избегать употребления напитка из чайного гриба.