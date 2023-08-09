Яблочный и Ореховый Спас 2023: как правильно отмечать и какими будут новые даты праздников
Праздник Преображения, или в народе Спас - это христианский праздник восточных славян. Он является одним из самых больших, после Пасхи, двунадесятых праздников. Всего украинцы отмечают три Спаса: Медовый (Маковея), Яблочный и Ореховый. Раньше даты празднований были неизменными, но сейчас они стали другими.
Как правильно отмечать Спасы и когда это нужно делать в соответствии с новым календарем - читайте ниже в материале Styler.
Празднование Яблочного Спаса 2023
Яблочный Спас второй в трилогии этих праздников и символизирует окончание лета и быстрое приближение осени. Не зря его называют яблочным, ведь именно в это время начинается активный сезон яблок.
На праздник второго Спаса верующие идут в церковь и освящают фрукты и овощи нового урожая. Конечно, в корзине должны лежать яблоки, можно добавить груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и другие овощи.
Традиционно на Яблочный Спас пекут пироги с яблоками, готовят компоты, а еще пекут первый хлеб из муки нового урожая.
Приметы на Яблочный Спас
- какая погода будет на Яблочный Спас, такой будет и Покрова 14 октября
- если очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь - много
- если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым
- для исполнения желания нужно съесть освященное в церкви яблоко и заесть его медом
Что нельзя делать:
- нельзя тяжело работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием
- лучше отложить работу в саду и на огороде
- запрещено ругаться и ссориться, желать кому-то зла
- нельзя купаться в водоемах
- ко Второму Спасу нельзя есть яблоки
- не потреблять пищу животного происхождения, потому что продолжается Успенский пост
В корзину в церковь можно класть все дары лета с нового урожая (фото: konkurent.ua)
Традиции и запреты на Ореховый Спас 2023
В канун Орехового Спаса завершается Успенский пост. Последний Спас также называют Хлебным, Холстовым, Малым, Холодным, Нерукотворным Спасом или днем памяти Нерукотворного Образа Спасителя.
В период Орехового Спаса заканчивается жатва, люди собирают орехи и другой урожай перед осенью. Так же следует ходить в церковь и освящать орехи и хлеб, выпеченный из муки нового урожая.
Приметы на Ореховый Спас:
- если на Ореховый Спас журавли полетели на юг - холода придут уже скоро, если жаркий день - то вторая половина сентября будет холодной и дождливой, если день погожий - будет короткая зима
- если на третий Спас хороший урожай орехов - зима будет снежная и морозная
- если в этот день будет дождь с грозой, то осень будет теплой
Что нельзя делать:
- строго запрещено ссориться и желать кому-то зла, иначе оно вернется к вам
- нельзя отказывать в милостыне нуждающимся и всем нуждающимся в еде
- не стоит лениться и бездельничать в этот день
Гадание на Ореховый Спас 2023
В древности молодые девушки гадали на орехах. Нужно было просто сорвать его с дерева и расшифровать предсказания на будущее:
- спелый орех - к любви
- недозрелый - жди важную новость
- горький - проблемы в отношениях
- два сросшихся ореха - к везению
Как изменились даты Спасов
Поместный Собор ПЦУ, который проходил 27 июля, принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь. Даты праздников начнут "смещаться" на 13 дней назад уже с нового церковного года - 1 сентября.
При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.
Новые даты Спасов будут такими:
- День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа
- Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа
- Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа
Отметим, что в августе 2023 года даты Спасов остаются "старыми", а вот в следующем 2024 году их будут отмечать в соответствии с новоюлианским календарем.
Кстати, раньше мы рассказывали о традициях празднования Медового Спаса 2023.