Яблочный и Ореховый Спас 2023: как правильно отмечать и какими будут новые даты праздников

Праздник Преображения, или в народе Спас - это христианский праздник восточных славян. Он является одним из самых больших, после Пасхи, двунадесятых праздников. Всего украинцы отмечают три Спаса: Медовый (Маковея), Яблочный и Ореховый. Раньше даты празднований были неизменными, но сейчас они стали другими.

Как правильно отмечать Спасы и когда это нужно делать в соответствии с новым календарем - читайте ниже в материале Styler.

Празднование Яблочного Спаса 2023

Яблочный Спас второй в трилогии этих праздников и символизирует окончание лета и быстрое приближение осени. Не зря его называют яблочным, ведь именно в это время начинается активный сезон яблок.

На праздник второго Спаса верующие идут в церковь и освящают фрукты и овощи нового урожая. Конечно, в корзине должны лежать яблоки, можно добавить груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и другие овощи.

Традиционно на Яблочный Спас пекут пироги с яблоками, готовят компоты, а еще пекут первый хлеб из муки нового урожая.

Приметы на Яблочный Спас

какая погода будет на Яблочный Спас, такой будет и Покрова 14 октября

если очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь - много

если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым

для исполнения желания нужно съесть освященное в церкви яблоко и заесть его медом

Что нельзя делать:

нельзя тяжело работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием

лучше отложить работу в саду и на огороде

запрещено ругаться и ссориться, желать кому-то зла

нельзя купаться в водоемах

ко Второму Спасу нельзя есть яблоки

не потреблять пищу животного происхождения, потому что продолжается Успенский пост

В корзину в церковь можно класть все дары лета с нового урожая (фото: konkurent.ua)

Традиции и запреты на Ореховый Спас 2023

В канун Орехового Спаса завершается Успенский пост. Последний Спас также называют Хлебным, Холстовым, Малым, Холодным, Нерукотворным Спасом или днем памяти Нерукотворного Образа Спасителя.

В период Орехового Спаса заканчивается жатва, люди собирают орехи и другой урожай перед осенью. Так же следует ходить в церковь и освящать орехи и хлеб, выпеченный из муки нового урожая.

Приметы на Ореховый Спас:

если на Ореховый Спас журавли полетели на юг - холода придут уже скоро, если жаркий день - то вторая половина сентября будет холодной и дождливой, если день погожий - будет короткая зима

если на третий Спас хороший урожай орехов - зима будет снежная и морозная

если в этот день будет дождь с грозой, то осень будет теплой

Что нельзя делать:

строго запрещено ссориться и желать кому-то зла, иначе оно вернется к вам

нельзя отказывать в милостыне нуждающимся и всем нуждающимся в еде

не стоит лениться и бездельничать в этот день

Гадание на Ореховый Спас 2023

В древности молодые девушки гадали на орехах. Нужно было просто сорвать его с дерева и расшифровать предсказания на будущее:

спелый орех - к любви

недозрелый - жди важную новость

горький - проблемы в отношениях

два сросшихся ореха - к везению

Как изменились даты Спасов

Поместный Собор ПЦУ, который проходил 27 июля, принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь. Даты праздников начнут "смещаться" на 13 дней назад уже с нового церковного года - 1 сентября.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.

Новые даты Спасов будут такими:

День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа

вместо 14 августа Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа

вместо 19 августа Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа

вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа

Отметим, что в августе 2023 года даты Спасов остаются "старыми", а вот в следующем 2024 году их будут отмечать в соответствии с новоюлианским календарем.