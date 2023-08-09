ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Яблочный и Ореховый Спас 2023: как правильно отмечать и какими будут новые даты праздников

Новина українською →
Украина, Среда 09 августа 2023 07:46
Яблочный и Ореховый Спас 2023: как правильно отмечать и какими будут новые даты праздников Яблочный и Ореховый Спас 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Праздник Преображения, или в народе Спас - это христианский праздник восточных славян. Он является одним из самых больших, после Пасхи, двунадесятых праздников. Всего украинцы отмечают три Спаса: Медовый (Маковея), Яблочный и Ореховый. Раньше даты празднований были неизменными, но сейчас они стали другими.

Как правильно отмечать Спасы и когда это нужно делать в соответствии с новым календарем - читайте ниже в материале Styler.

Празднование Яблочного Спаса 2023

Яблочный Спас второй в трилогии этих праздников и символизирует окончание лета и быстрое приближение осени. Не зря его называют яблочным, ведь именно в это время начинается активный сезон яблок.

На праздник второго Спаса верующие идут в церковь и освящают фрукты и овощи нового урожая. Конечно, в корзине должны лежать яблоки, можно добавить груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и другие овощи.

Традиционно на Яблочный Спас пекут пироги с яблоками, готовят компоты, а еще пекут первый хлеб из муки нового урожая.

Приметы на Яблочный Спас

  • какая погода будет на Яблочный Спас, такой будет и Покрова 14 октября
  • если очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь - много
  • если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым
  • для исполнения желания нужно съесть освященное в церкви яблоко и заесть его медом

Что нельзя делать:

  • нельзя тяжело работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием
  • лучше отложить работу в саду и на огороде
  • запрещено ругаться и ссориться, желать кому-то зла
  • нельзя купаться в водоемах
  • ко Второму Спасу нельзя есть яблоки
  • не потреблять пищу животного происхождения, потому что продолжается Успенский пост

Яблочный и Ореховый Спас 2023: как правильно отмечать и какими будут новые даты праздников

В корзину в церковь можно класть все дары лета с нового урожая (фото: konkurent.ua)

Традиции и запреты на Ореховый Спас 2023

В канун Орехового Спаса завершается Успенский пост. Последний Спас также называют Хлебным, Холстовым, Малым, Холодным, Нерукотворным Спасом или днем памяти Нерукотворного Образа Спасителя.

В период Орехового Спаса заканчивается жатва, люди собирают орехи и другой урожай перед осенью. Так же следует ходить в церковь и освящать орехи и хлеб, выпеченный из муки нового урожая.

Приметы на Ореховый Спас:

  • если на Ореховый Спас журавли полетели на юг - холода придут уже скоро, если жаркий день - то вторая половина сентября будет холодной и дождливой, если день погожий - будет короткая зима
  • если на третий Спас хороший урожай орехов - зима будет снежная и морозная
  • если в этот день будет дождь с грозой, то осень будет теплой

Что нельзя делать:

  • строго запрещено ссориться и желать кому-то зла, иначе оно вернется к вам
  • нельзя отказывать в милостыне нуждающимся и всем нуждающимся в еде
  • не стоит лениться и бездельничать в этот день

Гадание на Ореховый Спас 2023

В древности молодые девушки гадали на орехах. Нужно было просто сорвать его с дерева и расшифровать предсказания на будущее:

  • спелый орех - к любви
  • недозрелый - жди важную новость
  • горький - проблемы в отношениях
  • два сросшихся ореха - к везению

Как изменились даты Спасов

Поместный Собор ПЦУ, который проходил 27 июля, принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь. Даты праздников начнут "смещаться" на 13 дней назад уже с нового церковного года - 1 сентября.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также касается Вербного воскресенья, Вознесения, Троицы и Пасхального поста.

Новые даты Спасов будут такими:

  • День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа
  • Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа
  • Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо 14-27 августа

Отметим, что в августе 2023 года даты Спасов остаются "старыми", а вот в следующем 2024 году их будут отмечать в соответствии с новоюлианским календарем.

Кстати, раньше мы рассказывали о традициях празднования Медового Спаса 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
Яблочный Спас ореховый спас