Лучшие наряды звезд на церемонии вручения Грэмми-2025

В Лос-Анджелесе (США) в ночь на 3 февраля состоялась 67-я церемония награждения музыкальной премии Грэмми, во время которой назвали имена победителей. Американская певица Бейонсе впервые победила в главной номинации "Альбом года" с альбомом Cowboy Carter, а песней года стала композиция Not Like Us американского рэпера Кендрика Ламара.