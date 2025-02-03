Лучшие наряды звезд на церемонии вручения Грэмми-2025

Грейси Абрамс

25-летняя певица выбрала лаконичное платье от Chanel молочного оттенка с завышенной линией талии, которую подчеркнула лентой контрастного черного цвета. Платье с вуалью многим напомнил традиционный свадебный образ. Его она дополнила массивными серьгами и кольцом из белого золота с бриллиантами, а также черными туфлями-лодочками.



Грейси Абрамс (фото: Getty Images)

Тейлор Свифт

Известная певица Тейлор Свифт выбрала кутюрное платье ярко-алого цвета от Vivienne Westwood. Наряд, состоящий из корсета и короткой юбки, был полностью украшен стразами. Изюминкой наряда стала цепочка на бедре, украшенная камнями и буквой "Т".



Тейлор Свифт (фото: Getty Images)

Ее поклонники обратили на такой акцент в образе - буква "Т" могла означать "Тейлор" или же "Трэвис" (Келси) - это имя ее бойфренда, с которым она в отношениях с лета 2023 года.



Изюминка образа Тейлор Свифт (фото: Getty Images)

Майли Сайрус

Сайрус выбрала достаточно скромное кожаное платье от Saint Laurent. Певица подчеркнула подтянутую фигуру нарядом черного цвета с вырезом спереди. Ее платье стало одним из многих полностью черных образов на красной дорожке. Дополнить лук она решила распущенными волосами и макияжем с акцентом на глазах, а также массивными золотыми браслетами.



Майли Сайрус (фото: Getty Images)

Сабрина Карпентер

Американская актриса и певица, которая получила широкую популярность благодаря роли Майи Харт в сериале канала Дисней "Истории Райли" появилась на красной дорожке в бледно-голубом, украшенном перьями платье с глубоким вырезом на спине. Свой образ она дополнила локонами в стиле Мэрилин Монро и естественным макияжем в нюдовых оттенках с акцентом на губах.



Сабрина Карпентер (фото: Getty Images)

Charli XCX

Charli XCX выбрала эффектный наряд, который Людовик де Сен-Сернен создал в качестве приглашенного дизайнера для Jean Paul Gaultier Couture. На изготовление платья серого цвета с объемными рукавами и воздушной юбкой ушло 230 метров тончайшего шифона. Дополнить свой образ артистка решила высокими босоножками-сапогами.



Charli XCX (фото: Getty Images)

Cardi B

Американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда Cardi B появилась в роскошном платье от Roberto Cavalli. Искрящиеся камни, роскошные перья и силуэт "песочные часы" - этот образ был воплощением высокой моды и голливудского гламура.



Cardi B (фото: Getty Images)

Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш, которая претендовала на семь наград, но не победила ни в одной номинации, для выхода на красную дорожку выбрала достаточно нестандартный образ - черный брючный костюм от Prada и белую рубашку. Дополнить свой лук она решила очками и оригинальным головным убором - матросской шляпой.



Билли Айлиш (фото: Getty Images)

Леди Гага

Многократная обладательница премии Грэмми Леди Гага была одета в эффектное бальное платье с длинными объемными рукавами. Певица выбрала готический образ, подчеркнув его прямой челкой и черными волосами.



Леди Гага (фото: Getty Images)

Шарлотта Лоуренс

Певица и актриса Шарлотта Лоуренс появилась о оригинальном наряде от Saint Laurent. Она выбрала полупрозрачное платье на бретельках в длине макси, которое надела без бюстгальтера. Завершили ее свой образ накидка и массивное ожерелье с камнями в виде узла на шее.



Шарлотта Лоуренс (фото: Getty Images)

Kehlani

Певица Kehlani появилась на красной дорожке со своей маленькой дочерью в нарядах черного цвета. Артистка выбрала стильное платье в белую полоску с баской и длинным шлейфом. Дополнить наряд она решила высокими черными перчатками и украшениями с бриллиантами. Завершала лук стильная укладка.



Kehlani с дочерью (фото: Getty Images)