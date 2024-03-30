Лучшие места в Солнечной системе, которые больше всего пригодны для жизни

Марс

Марс, самая похожая на Землю планета в Солнечной системе, имеет сутки продолжительностью 24,5 часа. На его поверхности присутствуют полярные ледяные шапки, которые расширяются и сужаются в зависимости от времени года. Кроме того, обширная площадь планеты, вероятно, когда-то была покрыта водой, что указывает на наличие океана в прошлом.

Несколько лет назад под Южной полярной шапкой Марса с помощью радара на зонде Mars Express была обнаружена жидкая вода. Кроме того, в атмосфере планеты присутствует метан, объем которого изменяется в зависимости от сезона и времени суток. Источник этого газа пока неизвестен, но есть вероятность его биологического происхождения.

Предполагается, что жизнь на Марсе могла существовать в прошлом, учитывая более благоприятные условия. В настоящее время на планете преобладает тонкая сухая атмосфера, состоящая преимущественно из углекислого газа, и отсутствует магнитное поле, не обеспечивающее защиту от солнечного излучения. Однако живые организмы могут сохраняться на Марсе в подземных озерах, хотя доступ к ним представляет значительные трудности.

Марс (фото: Wikimedia)

Европа

В 1610 году Галилео Галилей открыл Европу вместе с тремя другими крупными спутниками Юпитера. Она немного больше Луны и вращается вокруг газового гиганта на расстоянии около 670 000 км, завершая оборот за 42,5 часа.

Европа подвержена периодическому сжатию и растяжению под воздействием гравитационных полей Юпитера и других спутников Галилея (Ио, Ганимеда и Калипсо), этот феномен называется приливным разогревом.

Почти вся поверхность Европы покрыта льдом. Многие ученые предполагают, что под этим замерзшим покровом располагается огромный океан, который не замерзает благодаря приливному разогреву. Его глубина достигает 100 км.

Существование этого океана подтверждается гейзерами, прорывающимися через трещины во льду, наличием слабого магнитного поля и неровностями ледяного рельефа, которые, вероятно, образованы подводными течениями. Ледяной щит защищает подземный океан от экстремального холода, космического вакуума и сильного излучения Юпитера.

На дне этого океана могут существовать гидротермальные источники и подводные вулканы. На Земле в подобных условиях часто встречаются богатые и разнообразные экосистемы.

Европа (фото: Wikimedia)

Энцелад

Подобно Европе, Энцелад - это ледяная луна (на этот раз Сатурна), у которой, вероятно, есть подледный океан. Этот небесный объект привлек внимание ученых как потенциально обитаемый мир, когда возле его Южного полюса были обнаружены гейзеры. Вода из этих трещин вырывается в космос из-за слабого гравитационного поля Энцелада.

В гейзерах обнаружены не только вода, но и органические молекулы, а также микроскопические частицы твердых силикатов. Они могут существовать только при контакте воды со скалистым дном океана при температуре не менее 90 градусов Цельсия.

Это убедительное подтверждение существования на Энцеладе гидротермальных источников, обеспечивающих необходимые для жизни вещества и тепло.

Энцелад (фото: Wikimedia)

Титан

Титан, самый крупный спутник Сатурна и единственное такое небесное тело в Солнечной системе, которое обладает относительно плотной атмосферой. Его поверхность скрыта густыми облаками сложных органических молекул, и на ней происходят осадки - однако не из воды, а из метана. Рельеф представлен песчаными дюнами, которые формируются под воздействием ветра.

Основной состав атмосферы Титана - азот, важный химический элемент, необходимый для образования белков во всех формах жизни на Земле.

Радиолокационные исследования показали наличие рек и озёр из жидкого метана и этана на планете, а также предполагаемое присутствие криовулканов, выбрасывающих вещество, подобное воде. Это свидетельствует о наличии под поверхностью Титана запасов жидкой воды, аналогично с Европой и Энцеладом.

На Титане очень холодно (-180 градусов Цельсия), однако обилие сложных химических соединений заставляет предполагать наличие примитивных форм жизни - хотя они, вероятно, сильно отличаются от известных земных организмов.

Титан (фото: Wikimedia)