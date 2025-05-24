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Канны остались без света в день финала кинофестиваля: в чем причина

Канни, Суббота 24 мая 2025 19:27
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Канны остались без света в день финала кинофестиваля: в чем причина Фото: Канны остались без света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В день финала 78-го Каннского кинофестиваля часть города осталась без электроэнергии. Власти подозревают умышленный поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сегодня, 24 мая, на юге Франции около 160 000 домов остались без света из-за значительного отключения электроэнергии, что повлияло на город Канны, где сейчас проходит ежегодный международный кинофестиваль.

Французская сеть передачи электроэнергии RTE сообщила, что отключение электроэнергии началось около 10:00 утра по местному времени. В компании добавили, что команды работают над как можно более быстрым восстановлением электроснабжения.

"Мы рассматриваем вероятность умышленного поджога", - сообщил представитель французской национальной жандармерии.

Он также отметил, что пока никаких арестов в связи с отключением электроэнергии не было произведено.

Финал Каннского кинофестиваля

Заметим, что сегодня проходит последний день нынешнего Каннского кинофестиваля, который проводится в городе уже 78 лет. Церемония закрытия была запланирована на вечер.

Как сообщает французский общественный вещатель FranceInfo, фестиваль использует генераторы, чтобы обеспечить проведение показов.

В заявлении организаторов фестиваля сообщается, что дворец, где проходят основные мероприятия Каннского фестиваля, "перешел на независимый источник питания, что позволяет всем запланированным мероприятиям и показам, включая церемонию закрытия, проходить по плану и в обычных условиях".

Организаторы фестиваля также сообщили, что "нет опасений" относительно того, что отключение электроэнергии повлияет на церемонию закрытия, на которой будут объявлены победители главных призов фестиваля.

По словам организаторов, сбой в электросети повлиял на два показа в субботу утром примерно на пять минут, однако затем они возобновились.

Заметим, что в этом году состоялся уже 78 Каннский кинофестиваль.

Он начался 13 мая и длится уже почти две недели. В отдельном материале РБК-Украина мы собрали все, что нужно знать о 78-м кинофестивале.

Интересные моменты этого года:

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