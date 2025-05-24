Вера Брежнева в Каннах блеснула в роскошном платье: с кристаллами Swarovski и весом 14 кг (фото)

Певица Вера Брежнева в рамках Каннского кинофестиваля появилась на премьере фильма "La venue de l'avenir" в потрясающем платье ручной работы.

Что известно о модном образе и как отреагировали в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Что известно о платье Веры Брежневой

Для появления в Каннах певица выбрала роскошный наряд синего цвета, который будто напоминал образ жар-птицы.

Как сообщается, платье принадлежит индийскому дизайнеру Manish Malhotra.

Оно было создано на заказ и украшено 4000 кристаллов Swarovski.

Платье Веры Брежневой в Каннах (коллаж: РБК-Украина)

Это дизайнерское творение не только выглядело роскошно, но и поражало своим весом - целых 14 килограммов.

Поговаривают, что на изготовление наряда ушло 5500 часов.

Отдельным дополнением образа стали украшения: кольцо с массивным камнем, колье и серьги от швейцарского люксового бренда Chopard.

Как отреагировали в сети

Поклонники были в восторге от образа артистки.

"Красивая".

"Вера, вы прекрасны".

"Почему такая роскошная?"

"Огонь!"

"Прекрасная".

"Очень красивая".

"Звезды завидуют тебе".

"Вау, какая красивая".

Где живет Брежнева во время войны

Напомним, певица родом из Украины. Она родилась 3 февраля 1982 года в городе Каменское. В 2002 году присоединилась к группе "ВИА Гра", а впоследствии начала сольную карьеру, которую преимущественно строила в России.

После полномасштабного вторжения она покинула страну-агрессора. Некоторое время жила в Италии, а затем приезжала в Украину. Однако преимущественно находится за пределами страны, гастролируя среди поклонников ее творчества.

Выступая за рубежом, она также продолжает петь свои известные русскоязычные песни.

Она также выпустила несколько треков на украинском, хотя некоторые из них вызывали возмущение.

Долгое время артистка была замужем за музыкальным продюсером Константином Меладзе, однако несколько лет назад они развелись.