ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выбирала сама. Стало известно, на кого учится дочь Зеленского

Новина українською →
Украина, Среда 28 июня 2023 10:20
Выбирала сама. Стало известно, на кого учится дочь Зеленского Зеленская рассказала, на кого учится дочь (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова, Ульяна Безпалько

Дочка Владимира Зеленского и Елены Зеленской - 18-летняя Александра с начала полномасштабного вторжения оставалась в Украине. Девочка решила получать высшее образование в своей родной стране.

В интервью РБК-Украина первая леди Украины рассказала, на кого учиться ее дочка.

На кого учится студентка Александра Зеленская

Как отметила жена президента Украины, их дочка выбрала юридическую сферу.

"Она выбрала юридическую специальность. Скажу честно, мы разговаривали о выборе будущей специальности уже, возможно, в течение пяти лет, постоянно возвращаясь к этой теме. Были разные варианты от нее, какие-то предложения, от нас, мы все это обсуждали, и столь длинные у нас были дискуссии", - рассказала Елена.

По словам первой леди, девочка подавала документы на разные специальности, но остановилась на юриспруденции.

"На самом деле, когда пришло время выбирать, конечно, мы что-то ей предлагали, она что-то отвергала. Это был один из наших вариантов, которые мы предлагали ей. Но она подавала документы на несколько специальностей, должна была затем выбрать одну из них и выбрала юридическую", - призналась супруга Зеленского.

Елена и Владимир Зеленские дали Александре право выбора.

"Мне кажется, что выбрала удачно, потому что смотрю на нее - ей нравится, и это ей "заходит", как говорится. Это идет мягко, без напряжения, у нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит этот свой путь. Но мы не давили на нее", - сказала первая леди.

"Потому что я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении в вуз. И нам хотелось, чтобы у нее была все же возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", - добавила она.

Отметим, что первая леди своего времени получила архитектурное образование, окончив строительный факультет Криворожского национального университета.

А президент получил юридическое образование на факультете правоведения Криворожского экономического института Киевского экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Таким образом, Александра, вступив на юридический, судя по всему, решила пойти по следам своего отца.

Читайте также, Елена Зеленская рассказала, дает ли советы президенту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Елена Зеленская первая леди