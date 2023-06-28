Выбирала сама. Стало известно, на кого учится дочь Зеленского

Дочка Владимира Зеленского и Елены Зеленской - 18-летняя Александра с начала полномасштабного вторжения оставалась в Украине. Девочка решила получать высшее образование в своей родной стране.

На кого учится студентка Александра Зеленская

Как отметила жена президента Украины, их дочка выбрала юридическую сферу.

"Она выбрала юридическую специальность. Скажу честно, мы разговаривали о выборе будущей специальности уже, возможно, в течение пяти лет, постоянно возвращаясь к этой теме. Были разные варианты от нее, какие-то предложения, от нас, мы все это обсуждали, и столь длинные у нас были дискуссии", - рассказала Елена.

По словам первой леди, девочка подавала документы на разные специальности, но остановилась на юриспруденции.

"На самом деле, когда пришло время выбирать, конечно, мы что-то ей предлагали, она что-то отвергала. Это был один из наших вариантов, которые мы предлагали ей. Но она подавала документы на несколько специальностей, должна была затем выбрать одну из них и выбрала юридическую", - призналась супруга Зеленского.

Елена и Владимир Зеленские дали Александре право выбора.

"Мне кажется, что выбрала удачно, потому что смотрю на нее - ей нравится, и это ей "заходит", как говорится. Это идет мягко, без напряжения, у нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит этот свой путь. Но мы не давили на нее", - сказала первая леди.

"Потому что я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении в вуз. И нам хотелось, чтобы у нее была все же возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", - добавила она.

Отметим, что первая леди своего времени получила архитектурное образование, окончив строительный факультет Криворожского национального университета.

А президент получил юридическое образование на факультете правоведения Криворожского экономического института Киевского экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Таким образом, Александра, вступив на юридический, судя по всему, решила пойти по следам своего отца.