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Лучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмы

Воскресенье 27 августа 2023 14:44
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Лучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмы Почему Елена Зеленская часто ходит в костюмах (фото: facebook.com/olenazelenska official)
Автор: Анна Шиканова

Образы первой леди Украины Елены Зеленской украинцы обсуждают часто. И чаще хвалят, но иногда и ругают. На различных мероприятиях жена президента редко бывает в платьях и даже юбках, исключение - вышиванки. И больше всего Зеленская предпочитает брючные костюмы.

Кто занимается гардеробом Елены Зеленской, и почему первая леди чаще всего ходит в строгих костюмах - читайте в Styler ниже.

Кто занимается гардеробом первой леди

Стилистка Елены Зеленской - основательница украинского бренда Gunia Project Наталия Каменская. С первой леди они сотрудничают уже два года и для гардероба жены президента стилист использует в основном украинские бренды - Litkovska, Gasanova, Lake, AMG, The COAT by Katya Silchenko.

Как рассказала Наталия Каменская в интервью для Elle, новая одежда для первой леди шьется только для важных поездок, а все остальное - комбинируется из того, что есть в шкафу.

"Когда я вступала в должность, у Елены Владимировны был довольно маленький гардероб. И я была искренне удивлена такой позицией. Мы отказались от ярких цветов и смелых экспериментов. Потому что на самом деле, когда я пришла в команду, я хотела работать с формами, конструкциями, цветом, делать более интересные вариации классического стиля. Безусловно, война эти намерения остановила. Поэтому мы выбрали лаконичный стиль: со сдержанным кроем и цветовой гаммой. Но все равно это образ, подчеркивающий силу Елены Владимировны, ее ум, интеллигентность, культуру и независимость. Если же вы спросите, изменился ли гардероб первой леди, я отвечу, что он немного переформатировался. Мне кажется, мы добавили больше платьев", - рассказала стилистка.

Лучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмы

Первая леди Украины Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Она отметила, что до этого у нее не было опыта работы с политиками и персонами высокого уровня. Как у дизайнера, у нее не было никаких ограничений, но с первой леди ей пришлось многому научиться.

"У каждого свой запрос. Конечно, с Еленой Владимировной мы также проговорили, какая именно одежда поможет усиливать ее деятельность. Я ознакомилась с определенными правилами первой леди, но мне также было интересно наблюдать, как она позволяет себе немножечко больше", - подчеркнула дизайнер.

Почему Елена Зеленская ходит в костюмах

По словам Каменской, для большинства выходов в общество и поездок Елена Зеленская выбирает костюмы, а из украшений - брошки. И для этого есть определенная причина.

"Платья - это классно, но, мне кажется, сейчас костюм лучше передает состояние украинской женщины. Это как символ того, что мы собраны, сильны и всегда готовы. А брючный костюм мужского кроя тем более придает уверенность. Почему первая леди все чаще появляется в костюмах? Это послание миру: Украина борется. К тому же мы стараемся всегда учитывать и эмоциональное состояние: если сегодня нет настроения на платье, то мы берем костюм, отвечающий цвету и фасону", - пояснила стилистка.

Лучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмы

Первая леди Украины Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Она отмечает, что в нынешних реалиях времени на подготовку гардероба обычно нет, поэтому приходится ориентироваться очень быстро.

"Раньше к важным событиям мы готовились заранее. Сейчас такой роскоши у нас нет. График на неделю - это самое стабильное, что у нас есть. С особым вниманием я подхожу к выбору брошей", - подчеркивает дизайнер.

Она рассказала, что некоторые броши были разработаны специально для первой леди и в коллекции также много винтажных брошек. Сейчас стилистка старается максимально поддерживать украинских производителей.

Какой существует протокол для первой леди

В Украине правила поведения и дресс-код первой леди не утверждены каким-то законодательным актом. Но есть нормы и правила, которых Елена Зеленская придерживается.

"Есть общий протокол для каких-то мероприятий и встречей. И этот протокол распространяется на всех членов делегации. Если нельзя открывать плечи, локти или щиколотки, то этого нельзя делать не только первой леди, но и всем присутствующим женщинам. Для первых лиц этот протокол более строгий, так как к ним привлечено больше внимания. А есть общепринятые правила этикета, придерживаясь которых, ты в принципе не промахнешься", - отмечает Каменская.

Перед важными поездками стилистка всегда внимательно изучает протокол и советуется с экспертами по этикету. Если есть знакомые в той стране, куда едет первая леди, она старается уточнить все нюансы, чтобы не попасть в неприятность.

Лучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмыЛучше передает состояние украинской женщины. Стилистка Зеленской раскрыла секрет, почему первая леди часто носит костюмы

Первая леди Украины Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

С начала полномасштабного вторжения работа стилистов и визажистов была поставлена на паузу на несколько месяцев. После - комбинировали из того, что уже было в гардеробе. Но потом стало известно, что Елена Зеленская выступит в Конгрессе США. И пришлось продумывать образ первой леди Украины.

По словам стилистки, за время войны гардероб первой леди обновился совсем немного - буквально на 10%.

Кстати, ранее мы писали о том, как изменилась первая леди Елена Зеленская.

А также мы рассказывали о том, на кого теперь будет учиться дочка Зеленских.

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Елена Зеленская стиль жизни