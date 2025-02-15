Лучшая поза для сна, которая улучшит пищеварение и уменьшит стресс

Сон является неотъемлемой частью нашего распорядка дня, и то, как мы это делаем, может иметь значительное влияние на наше здоровье. Недавние исследования показали, что сон в определенных позах может улучшить пищеварение и помочь уменьшить стресс.

В каком положении лучше всего спать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Какая поза для сна самая лучшая?

Одно из наиболее рекомендуемых положений для улучшения пищеварения - спать на боку, особенно на левом. Эта поза позволяет силе тяжести помочь процессу пищеварения, облегчая прохождение пищи из желудка в тонкий кишечник.

Кроме того, это положение может помочь уменьшить давление на желудок и органы пищеварения, что может быть полезным для тех, кто страдает от кислотного рефлюкса или несварения.

Польза позы для лимфатической системы

Сон на левом боку также ассоциируется с пользой для лимфатической системы. Это положение может способствовать выведению токсинов из организма, поскольку обеспечивает лучший лимфатический дренаж. Это не только способствует улучшению здоровья пищеварения, но также может оказать положительное влияние на снижение стресса и тревоги.

Снижение стресса

Помимо физической пользы, сон в удобной и подходящей позе может влиять на наше психическое состояние. Правильная поза во время сна помогает расслабить мышцы и уменьшить напряжение, накопленное за день.

Это может привести к более спокойному сну, что, в свою очередь, способствует снижению чувства стресса и тревоги после пробуждения.