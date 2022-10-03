Лучшая инвестиция в победу. Эти "антидроновые ружья" помогут воинам сил ПВО уничтожать оккупантов: как помочь

Подразделение противовоздушной обороны на восточном фронте, целью которого является уничтожение любых летающих целей противника, столкнулось с досадной проблемой. Дело в том, что украинским бойцам сейчас нужно оружие для борьбы с небольшими, но опасными, вражескими гражданскими дронами.

Как выглядят эти "антидроновые ружья", сколько они стоят и как можно помочь украинским воинам на передовой - читайте в нашем материале ниже.

Почему это оружие важно

В связи с тем, что тактика российских оккупантов меняется, теперь основную опасность для наших воинов представляют небольшие гражданские дроны DJI класса.

Обычным стрелковым вооружением их очень трудно сбить, а тратить редкие и дорогостоящие средства ПВО слишком расточительно.

Командиры подразделения, обеспечивающего передовым частям ВСУ оперативное прикрытие от авиации противника, знают решение этой проблемы, но не могут предоставить бойцам необходимые средства поражения.

Лучшим же решением в этом случае как раз и является "антидроновое ружье".

Это мобильное радиотехническое устройство позволит блокировать управление дрона, в результате чего дрон следует одной из аварийных инструкций (например, немедленная посадка). Лучшее по соотношению цены и эффективности устройство - EDM4S (Electronic Drone Mitigation System by NT Service).

"Это устройство позволит нашим героям получить гораздо больше опасных летающих трофеев и приблизить победу Украины", - говорит командир подразделения сил ПВО Анатолий.

Однако такие "антидроновые ружья" стоят немало: стоимость одного комплекса составляет около 15 тысяч долларов (или 600 тысяч гривен).

Сегодня же каждый украинец может присоединиться к собранию необходимой суммы, чтобы помочь нашим бойцам. Сейчас это лучшая инвестиция в скорейшее окончание войны и в нашу победу!

Реквизиты для помощи:

PayPal: art(а)blond.com.ua

Благотворительный взнос на антидрон (прямая ссылка)

Наименование получателя: ГО ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ

Код получателя: 40537784

Название банка: АО КБ "ПриватБанк"

Счет получателя в формате IBAN: UA923052990000026009026230922

Назначение платежа: "Благотворительный взнос на антидрон"

Добавим, что заботу о юридических и финансовых аспектах, приобретении устройства и официальной передаче подразделения на фронт взял на себя фонд DREAM UKRAINE. Больше информации можно найти по ссылке.

Бойцы сил ПВО (фото: dreamua.win)