Найкраща інвестиція у перемогу. Ці "антидронові рушниці" допоможуть воїнам сил ППО нищити окупантів: як допомогти

Підрозділ протиповітряної оборони на східному фронті, метою якого є знищення будь-яких літаючих цілей противника, зіткнулося з прикрою проблемою. Річ у тім, що українським бійцям зараз потрібна зброя для боротьби з невеликими, але небезпечними, ворожими цивільними дронами.

Як виглядають ці "антидронові рушниці", скільки вони коштують і як можна допомогти українським воїнам на передовій - читайте у нашому матеріалі нижче.

Чому ця зброя важлива

У зв'язку з тим, що тактика російських окупантів змінюється, тепер основну небезпеку для наших воїнів становлять невеликі цивільні дрони DJI класу.

Звичайним стрілецьким озброєнням їх дуже важко збити, а витрачати рідкісні та дорогі засоби ППО занадто марнотратно.

​Командири підрозділу, який забезпечує передовим частинам ЗСУ оперативне прикриття від авіації противника, знають розв’язання цієї проблеми, але не можуть надати бійцям необхідних засобів ураження.

Найкращим же рішенням у цьому разі якраз і є "антидронова рушниця".

Цей мобільний радіотехнічний пристрій дасть змогу блокувати управління дрона, внаслідок чого дрон дотримується однієї з аварійних інструкцій (наприклад, негайна посадка). Найкращий за співвідношенням ціни й ефективності пристрій - EDM4S (Electronic Drone Mitigation System by NT Service).

"Цей пристрій дозволить нашим героям здобути набагато більше небезпечних літаючих трофеїв і наблизити перемогу України", - каже командир підрозділу сил ППО Анатолій.

Однак такі "антидронові рушниці" коштують чимало: вартість одного комплексу становить близько 15 тисяч доларів (або 600 тисяч гривень).

І кожен українець може долучитися до зібрання необхідної суми й допомогти нашим бійцям. Зараз це найкраща інвестиція у якнайшвидше закінчення війни і у нашу перемогу!

Реквізити для допомоги:

PayPal: art(а)blond.com.ua

Благодійний внесок на антидрон (пряме посилання)

Найменування одержувача: ГО ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ

Код одержувача: 40537784

Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"

Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA923052990000026009026230922

Призначення платежу: "Благодійний внесок на антидрон"

Додамо, що турботу про юридичні та фінансові аспекти, придбання пристрою й офіційне передання підрозділу на фронт узяв на себе фонд DREAM UKRAINE. Більше інформації можна знайти за посиланням.

Бійці сил ППО (фото: dreamua.win)