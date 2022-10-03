Найкраща інвестиція у перемогу. Ці "антидронові рушниці" допоможуть воїнам сил ППО нищити окупантів: як допомогти
Підрозділ протиповітряної оборони на східному фронті, метою якого є знищення будь-яких літаючих цілей противника, зіткнулося з прикрою проблемою. Річ у тім, що українським бійцям зараз потрібна зброя для боротьби з невеликими, але небезпечними, ворожими цивільними дронами.
Як виглядають ці "антидронові рушниці", скільки вони коштують і як можна допомогти українським воїнам на передовій - читайте у нашому матеріалі нижче.
Чому ця зброя важлива
У зв'язку з тим, що тактика російських окупантів змінюється, тепер основну небезпеку для наших воїнів становлять невеликі цивільні дрони DJI класу.
Звичайним стрілецьким озброєнням їх дуже важко збити, а витрачати рідкісні та дорогі засоби ППО занадто марнотратно.
Командири підрозділу, який забезпечує передовим частинам ЗСУ оперативне прикриття від авіації противника, знають розв’язання цієї проблеми, але не можуть надати бійцям необхідних засобів ураження.
Найкращим же рішенням у цьому разі якраз і є "антидронова рушниця".
Цей мобільний радіотехнічний пристрій дасть змогу блокувати управління дрона, внаслідок чого дрон дотримується однієї з аварійних інструкцій (наприклад, негайна посадка). Найкращий за співвідношенням ціни й ефективності пристрій - EDM4S (Electronic Drone Mitigation System by NT Service).
"Цей пристрій дозволить нашим героям здобути набагато більше небезпечних літаючих трофеїв і наблизити перемогу України", - каже командир підрозділу сил ППО Анатолій.
Однак такі "антидронові рушниці" коштують чимало: вартість одного комплексу становить близько 15 тисяч доларів (або 600 тисяч гривень).
І кожен українець може долучитися до зібрання необхідної суми й допомогти нашим бійцям. Зараз це найкраща інвестиція у якнайшвидше закінчення війни і у нашу перемогу!
Реквізити для допомоги:
PayPal: art(а)blond.com.ua
Благодійний внесок на антидрон (пряме посилання)
Найменування одержувача: ГО ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Код одержувача: 40537784
Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"
Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA923052990000026009026230922
Призначення платежу: "Благодійний внесок на антидрон"
Додамо, що турботу про юридичні та фінансові аспекти, придбання пристрою й офіційне передання підрозділу на фронт узяв на себе фонд DREAM UKRAINE. Більше інформації можна знайти за посиланням.
Бійці сил ППО (фото: dreamua.win)
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