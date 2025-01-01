Лучшие дни для свадьбы в 2025 году

Планирование свадьбы - это всегда особый и волнующий процесс, ведь каждая деталь имеет значение, начиная с выбора платья и заканчивая датой важнейшего события. В 2025 году есть немало благоприятных дней, которые обещают счастливую и гармоничную семейную жизнь для молодоженов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших днях для свадеб в 2025 году, которые стоит учесть при планировании этого особенного праздника.

Лучшие даты для бракосочетания в 2025 году по лунному календарю

Лунный календарь может стать вашим надежным советчиком при выборе даты для свадьбы. Луна имеет значительное влияние на нашу жизнь, поэтому астрологи рекомендуют обращать внимание на ее фазу.

Лучшее время для создания брака - период растущей Луны, когда влюбленные могут надеяться на гармоничное и долговременное партнерство. Зато Полнолуние является не лучшим моментом для торжеств, ведь оно сопровождается эмоциональной нестабильностью.

2025 год считается особенным в плане астрологии, ведь это год Черной вдовы, поэтому лучше избегать поспешных решений относительно свадьбы.

Православный календарь и выбор даты для свадьбы

Церковь также имеет свои правила относительно венчания, которые необходимо учитывать. В православном календаре 2025 года запрещено проводить обряд во вторник, четверг и субботу, а также в периоды больших постов и дней перед религиозными праздниками.

Например, в марте ни одного дня не разрешено для венчания, тогда как в сентябре только 20 сентября является приемлемой датой. Планируя церковную свадьбу, важно сочетать религиозные рекомендации с лунным календарем для достижения гармонии в вашем решении.

Народные приметы и месяцы для брака

По народным приметам, каждый месяц имеет свою энергетику для создания семьи. Например, май считается неблагоприятным из-за возможных сомнений, а февраль способствует гармонии в отношениях. Июнь приносит новизну и ощущение влюбленности, тогда как осенние месяцы обеспечивают спокойствие и доверие.

Декабрь символизирует развитие и любовь, но избегайте дней с числом 13 или дат, сумма которых равна 18. Такие числа считаются несчастливыми и могут принести трудности в брачной жизни.

Для свадьбы стоит выбирать благоприятную дату (фото: Freepik.com)

Символические и зеркальные даты для церемонии

2025 год предлагает много символических дат, которые идеально подходят для бракосочетания. Например, 14 февраля - День влюбленных, 21 июня - самый длинный день года, или 15 сентября - романтическое начало осени.

Особое внимание стоит обратить на зеркальные даты, такие как 02.02.2025, 05.05.2025, 07.07.2025 и тому подобное. Считается, что такие даты имеют сильную положительную энергию, которая может положительно повлиять на совместное будущее молодоженов.

Выбирайте дату тщательно, учитывая астрологические советы, народные приметы и личные предпочтения, ведь брачный день - это начало нового, важного этапа в вашей жизни.

Благоприятные дни для бракосочетания в 2025 году

Январь: 2, 6, 23, 27.

Февраль: 2, 3, 24, 26.

Март: 3, 5, 24, 26.

Апрель: 2, 22, 30.

Май: 2, 21, 24, 31.

Июнь: 2, 20, 23, 30.

Июль: 2, 23, 28.

Август: 20, 21, 26.

Сентябрь: 16, 22, 28.

Октябрь: 1, 15, 27.

Ноябрь: 19, 20, 26.

Декабрь: 17, 18, 22, 24.