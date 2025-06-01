Худший завтрак, который можно только придумать: многие украинцы это едят каждый день

Несмотря на то, что завтрак считается самым важным приемом пищи, многие украинцы начинают свой день с продуктов, которые могут нанести организму больше вреда, чем пользы.
РБК-Украина (проект Styler) какой популярный завтрак лучше не выбирать для начала дня.
По словам диетологов, худшим завтраком считается сочетание сладких хлопьев с молоком, булочек или тостов с маргарином, кофе с сахаром и сладкой выпечкой.
Такой вариант, хоть и кажется удобным и быстрым, имеет катастрофические последствия для здоровья.
Подобный завтрак - это взрыв быстрых углеводов и вредных жиров. Он резко повышает уровень сахара в крови, а через час-другой вызывает такой же резкий спад - в результате человек чувствует себя уставшим, голодным и раздраженным.
Этот эффект - классические "инсулиновые качели", что со временем может привести к преддиабету, ожирению и нарушениям метаболизма.
Маркетинг часто вводит в заблуждение - на упаковках готовых завтраков указано "обогащено витаминами", "высокое содержание клетчатки", "с полезными зернами", однако в реальности эти продукты содержат чрезмерное количество сахара, трансжиров и искусственных добавок.
Исследования показывают, что в некоторых популярных брендах сладких хлопьев сахара больше, чем в газированных напитках.
Сладкая выпечка с кофе - еще один "любимый" завтрак украинцев. Булочки, круассаны, вафли или печенье обеспечивают лишь кратковременное насыщение, но не дают организму необходимых белков, клетчатки и здоровых жиров. Результат - голод через 1-2 часа, переедание и постоянная усталость.
Диетологи советуют выбирать белково-жировые завтраки с низким содержанием сахара.
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В материале использованы следующие источники - WHO: Healthy diet, NIH: Metabolic Syndrome, PubMed.