Худший завтрак, который можно только придумать: многие украинцы это едят каждый день

Какой завтрак считается худшим

По словам диетологов, худшим завтраком считается сочетание сладких хлопьев с молоком, булочек или тостов с маргарином, кофе с сахаром и сладкой выпечкой.

Такой вариант, хоть и кажется удобным и быстрым, имеет катастрофические последствия для здоровья.

Подобный завтрак - это взрыв быстрых углеводов и вредных жиров. Он резко повышает уровень сахара в крови, а через час-другой вызывает такой же резкий спад - в результате человек чувствует себя уставшим, голодным и раздраженным.

Этот эффект - классические "инсулиновые качели", что со временем может привести к преддиабету, ожирению и нарушениям метаболизма.

В чем опасность хлопьев из магазина

Маркетинг часто вводит в заблуждение - на упаковках готовых завтраков указано "обогащено витаминами", "высокое содержание клетчатки", "с полезными зернами", однако в реальности эти продукты содержат чрезмерное количество сахара, трансжиров и искусственных добавок.

Исследования показывают, что в некоторых популярных брендах сладких хлопьев сахара больше, чем в газированных напитках.

Сладкая выпечка с кофе - еще один "любимый" завтрак украинцев. Булочки, круассаны, вафли или печенье обеспечивают лишь кратковременное насыщение, но не дают организму необходимых белков, клетчатки и здоровых жиров. Результат - голод через 1-2 часа, переедание и постоянная усталость.

Какой завтрак лучше выбрать?

Диетологи советуют выбирать белково-жировые завтраки с низким содержанием сахара.

Например: