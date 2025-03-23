Худшее, что вы можете сделать с рыбой. Она теряет большинство своих ценностей

Что нельзя делать с рыбой при приготовлении?

Популярный диетолог Анна Столинская указала, что жарить рыбу не стоит. Дело в том, что жарка снижает содержание ценных омега-3 кислот до 85%. Эксперт предлагает лучшие альтернативы.

Стоит знать, что при жарке рыбы на гриле потеря ценных жирных кислот составляет 40-50%. Это лучше, чем жарить, но все равно почти половина потенциала тратится впустую.

Эксперт рекомендует вместо этого запекать (потери 10-15%) или, еще лучше, готовить на пару. Здесь сохраняются практически все ценности.

Но это еще не конец. Эксперт объясняет, что больше всего омега-3 находится под кожей и на костях, поэтому лучше всего покупать целую рыбу.

Анна Столинская советует использовать для рыбы такие специи, как куркума, орегано, розмарин и тимьян, поскольку они обладают противовоспалительными свойствами и улучшают усвоение омега-3.

Посуда, в которой мы готовим рыбу, также имеет значение. Популярные тефлоновые сковородки - плохой выбор.

Так же как металлические кастрюли без покрытия, которые могут реагировать с омега-3 жирными кислотами. Что вместо этого? Диетолог рекомендует стальную или бамбуковую пароварку, стеклянную или керамическую жаропрочную посуду и керамическую или чугунную сковородку.

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