Найгірше, що ви можете зробити з рибою. Вона втрачає більшість своїх цінностей

Що не можна робити з рибою при приготуванні?

Популярний дієтолог Ганна Столінська вказала, що смажити рибу не варто. Річ у тому, що смаження знижує вміст цінних омега-3 кислот до 85%. Експерт пропонує кращі альтернативи.

Варто знати, що при смаженні риби на грилі втрата цінних жирних кислот становить 40-50%. Це краще, ніж смажити, але все одно майже половина потенціалу витрачається даремно.

Експерт рекомендує замість цього запікати (втрати 10-15%) або, ще краще, готувати на пару. Тут зберігаються практично всі цінності.

Але це ще не кінець. Експерт пояснює, що найбільше омега-3 знаходиться під шкірою та на кістках, тому найкраще купувати цілу рибу.

Ганна Столінська радить використовувати для риби такі спеції, як куркума, орегано, розмарин і чебрець, оскільки вони мають протизапальні властивості та покращують засвоєння омега-3.

Посуд, в якому ми готуємо рибу, також має значення. Популярні тефлонові сковорідки - поганий вибір.

Так само як металеві каструлі без покриття, які можуть реагувати з омега-3 жирними кислотами. Що натомість? Дієтолог рекомендує сталеву або бамбукову пароварку, скляну або керамічну жароміцний посуд і керамічну або чавунну сковорідку.

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