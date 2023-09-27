Самая дорогая Червона рута: сколько стоит платье Тины Кароль в народном стиле

Стоимость платья Кароль Червона рута

Кароль недавно засветилась на фотографиях в очень оригинальном платье с символическим украинским принтом - червона рута. Фотографии певицы получились очень нежными, как и ее образ в целом.

Это была специально запланированная съемка, где певица исполнила свою новую песню. женщина сидела на синовале в белом платье с цветами Червоной руты на фоне невероятных Карпат.

Тина Кароль в платье Красная рута (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Конечно, есть не только клип, но и фото, правда, их из этой серии их еще немного, однако наряд певицы уже успели разобрать.

Это платье современного украинского бренда JUL из коллекции Червона рута 2.0. Создатели коллекции пытаются воплотить украинский символизм в свои изделия и сделать это лаконично и очень нежно. И все для того, чтобы украсить украинских женщин.

Тина Кароль в платье Красная рута (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Поскольку Кароль является одной из тех, кто годами приковывает внимание - фоловеры сразу начали искать подробности относительно наряда артистки. Как оказалось, платье стоит 3999 гривен. Наверное, это самая дорогая Червона рута, которая только существует на земле.

Тина Кароль в платье Красная рута (фото: instagram.com/tina_karol)

Символизм Червоной руты

Червона рута - это маленький цветок, который цветет только две недели в конце июня в Карпатах. И на самом деле ее цвет розово-фиолетовый.

Это действительно уникальное растение, которое имеет в себе большой смысл и несет его в украинскую культуру уже много-много лет.

Считается, что этот цветок символизирует девственность и девичью чистоту.

Червона рута в украинской культуре

А вот в культуре ей действительно посвящено много внимания, стоит хотя бы упомянуть песню Владимира Ивасюка, которую пела София Ротару. Она до сих пор популярна и особенно для украинского народа.

Значит, теперь Червона рута является не только символом девственности и народной песней, но и произведением украинских дизайнеров JUL. Кстати, на этикетках бренда можно увидеть слова из песни. "Ти у мене эдина, Тільки ти, повір".