Тина Кароль "сожгла" Кремль на концерте в Киеве: мощное видео

Известная украинская поп-певица Тина Кароль порадовала фанатов горящим Кремлем на своем недавнем концерте. Выступления артистки уже давно известны ее резкими высказываниями в адрес россиян.

Что она сделала на этот раз - читайте ниже в материале Styler.

Тина Кароль "сожгла" Кремль

27 и 28 августа певица дала концерт в Киеве, который посвятила 32-летию Дня Независимости Украины. Во время выступления она исполнила свои известные песни, ставшие хитами. Но больше всего зрителей порадовала совсем другая часть выступления.

Свою новую композицию "Одне серцебиття" Тина Кароль спела на фоне Кремля в огне. Публика приняла это с аплодисментами. После этой желанной картинки на экране появился монумент "Родина-мать" с сине-желтыми ленточками.

На концерте всем залом также спели гимн Украины, а еще кричали лозунги "Слава Україні" и "Героям Слава".