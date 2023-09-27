Найдорожча Червона рута: скільки коштує сукня Тіни Кароль у народному стилі

Тіна Кароль завжди вражала своїми вбраннями та їхньою вартістю. Проте раніше гардероб української поп-діви не розглядали під мікроскопом. А зараз ця тема є цікавою.
РБК- Україна (проект Styler) дізнався, яка вартість народної сукні співачки, назва якої "Червона рута".
Під час підготовки матеріалу були використані джерела Instagram Тіни Кароль, Instagram бренду JUL та Instagram прихильниці Кароль Наталії.
Кароль нещодавно засвітилась на фотографіях у дуже оригінальній сукні з символічним українським принтом - червоною рутою. Фотографії співачки вийшли дуже ніжними, як і її образ загалом.
Це була спеціально запланована зйомка, де співачка виконала свою нову пісню. жінка сиділа на сіннику у білій сукні, що має на собі квітки Червоної рути на фоні неймовірних Карпат.
Тіна Кароль у сукні Червона рута (фото: instagram.com/_natali_tn_)
Звісно, є не лише кліп, а ще й фото, щоправда, їх з цієї серії ще небагато, проте вбрання співачки вже встигли розібрати.
Це сукня сучасного українського бренду JUL з колекції Червона рута 2.0. Творці колекції намагаються втілити український символізм у свої вироби та зробити це лаконічно і дуже ніжно. І все задля того, щоб прикрасити українських жінок.
Тіна Кароль у сукні Червона рута (фото: instagram.com/_natali_tn_)
Оскільки Кароль є однією з тих, хто роками приковує до себе увагу - фоловери відразу почали шукати подробиці стосовно вбрання артистки. Як виявилось сукня коштує 3999 гривень. Певно, це найдорожча Червона рута, яка тільки існує на землі.
Тіна Кароль у сукні Червона рута (фото: instagram.com/tina_karol)
Загалом Червона рута - це маленька квітка, яка квітне лише два тижні наприкінці червня у Карпатах. І насправді її колір рожево-фіолетовий.
Тож, це дійсно унікальна рослина, що має в собі великий сенс та несе його в українську культуру вже багато-багато років.
Вважається, що ця квітка символізує дівочість та дівочу чистоту.
А ось у культурі їй дійсно присвячено багато уваги, варто хоча б згадати пісню Володимира Івасюка, яку співала Софія Ротару. Вона й досі є популярною та особливою для українського народу.
Тож, виходить, тепер Червона рута є не лише символом дівочості та народною піснею, а ще й витвором українських дизайнерів JUL. До речі, на етикетках бренду можна побачити слова з пісні. "Ти у мене єдина, Тільки ти, повір".
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