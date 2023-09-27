Найдорожча Червона рута: скільки коштує сукня Тіни Кароль у народному стилі

Вартість сукні Кароль Червона рута

Кароль нещодавно засвітилась на фотографіях у дуже оригінальній сукні з символічним українським принтом - червоною рутою. Фотографії співачки вийшли дуже ніжними, як і її образ загалом.

Це була спеціально запланована зйомка, де співачка виконала свою нову пісню. жінка сиділа на сіннику у білій сукні, що має на собі квітки Червоної рути на фоні неймовірних Карпат.

Тіна Кароль у сукні Червона рута (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Звісно, є не лише кліп, а ще й фото, щоправда, їх з цієї серії ще небагато, проте вбрання співачки вже встигли розібрати.

Це сукня сучасного українського бренду JUL з колекції Червона рута 2.0. Творці колекції намагаються втілити український символізм у свої вироби та зробити це лаконічно і дуже ніжно. І все задля того, щоб прикрасити українських жінок.

Тіна Кароль у сукні Червона рута (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Оскільки Кароль є однією з тих, хто роками приковує до себе увагу - фоловери відразу почали шукати подробиці стосовно вбрання артистки. Як виявилось сукня коштує 3999 гривень. Певно, це найдорожча Червона рута, яка тільки існує на землі.

Тіна Кароль у сукні Червона рута (фото: instagram.com/tina_karol)

Символізм Червоної рути

Загалом Червона рута - це маленька квітка, яка квітне лише два тижні наприкінці червня у Карпатах. І насправді її колір рожево-фіолетовий.

Тож, це дійсно унікальна рослина, що має в собі великий сенс та несе його в українську культуру вже багато-багато років.

Вважається, що ця квітка символізує дівочість та дівочу чистоту.

Червона рута в українській культурі

А ось у культурі їй дійсно присвячено багато уваги, варто хоча б згадати пісню Володимира Івасюка, яку співала Софія Ротару. Вона й досі є популярною та особливою для українського народу.

Тож, виходить, тепер Червона рута є не лише символом дівочості та народною піснею, а ще й витвором українських дизайнерів JUL. До речі, на етикетках бренду можна побачити слова з пісні. "Ти у мене єдина, Тільки ти, повір".