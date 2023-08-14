Тина Кароль растрогала фото с 14-летним сыном. Снимки посвятила его умершему отцу

Украинская певица Тина Кароль растрогала сеть фото с сыном Вениамином. Так, звезда повторила фото десятилетней давности с мужем, но уже с подросшим сыном. Как известно, супруг артистки в 2012 году умер от рака.

"Примером быть нереально, а ориентиром можно. Сегодня детские праздники начинаются с минут молчания за теми, кого уже нет. Дети умеют чтить память и уважать героев, среди которых родители и родственники. Слезы на их глазах сухие, наши дети сильнее нас. Судьба, выпавшая нашим детям, тяжела и несправедлива. Я вижу как эта боль превращается в мотивацию и характер. Молодых вдов, таких растерянных, таких сильных - нас сегодня таких, к сожалению, становится больше. Мальчиков с портретом папы в кармане тоже увеличивается", - написала Тина.

Она отметила, что все также любит своего умершего мужа.

"Мы 10 лет, осознание этого невозможно, следуем за твоей звездой. Ты дрался при жизни отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа! Мы идем дальше, как ты и просил, но не мимо, а с тобой в нашей памяти и сердце", - резюмировала Кароль.

Тина Кароль с сыном Вениамином Огиром (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль и Евгений Огир познакомились в 2007 году на одном из музыкальных телеканалов. Свадьбу пара сыграла в 2008 году.

Тина и Евгений сначала тайно расписались, а пышный праздник устроили в одном из киевских ресторанов. В 2008 году у Кароль и Огира родился сын Вениамин.

В 2012 году у продюсера диагностировали рак желудка. На момент смерти ему было всего 32 года.