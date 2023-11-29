Xiaomi представила новый робот-пылесос, который сам очищает щетку от намотанных волос

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский робот-пылесос Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro. Основным преимуществом устройства стало наличие модуля с лезвиями из стали в базе, что позволяет работу автоматически избавляться от запутавшихся волос, не требуя вмешательства человека.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о китайских технологиях Gizmochina .

Характеристики устройства

Пылесос имеет систему идентификации предметов и грязи, используя искусственный интеллект для распознавания 55 видов бытовых предметов. Также устройство может определить, когда первая заход по помещению недостаточно эффективный, и автоматически продолжит уборку.

Основное преимущество пылесоса - автоматическое избавление от волос (фото: Xiaomi)

С LED-подсветкой для работы в темноте и лазерной навигацией для создания карты помещения, пылесос предлагает мощность всасывания 7 000 Па.

M30 Pro обнаруживает ковры и поднимает тряпки, чтобы избежать повреждения. Для борьбы со сложными пятнами устройство поднимает температуру воды до 60 градусов Цельсия, обещая эффективное удаление даже старых загрязнений. Автоматическая база сушит тряпки горячим воздухом без дополнительного шума за два часа.

Пылесос может обнаруживать тряпки во избежание повреждений (фото: Xiaomi)

Пылесос может нагревать температуру до 60 градусов Цельсия для эффективного удаления пятен (фото: Xiaomi)

M30 Pro совместим с Mi Home и поддерживает голосовое управление через Xiao AI на китайском языке. Приложение содержит стандартные настройки, включая режимы уборки, виртуальные стены, зону уборки, автоматизацию и сценарии.

Робот обладает аккумулятором емкостью 4 800 мА/ч, что достаточно для уборки помещения до 240 кв. м за один цикл. Емкость контейнера для пыли и воды не уточняется. Однако, базу можно подключить к водопроводу и канализации для автоматической очистки и заполнения водой.

Контейнер с водой (фото: Xiaomi)

Цена технического средства

Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro доступен по цене 4 699 юаней (24 150 гривен), но первые покупатели могут приобрести его со скидкой за 3 699 юаней (19 000 гривен). Новинка уже представлена на китайском рынке, о мировом релизе информации пока нет.