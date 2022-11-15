Тарифы на электроэнергию в 2022 году: сколько нужно платить сегодня

Также продолжают действовать тарифные коэффициенты для клиентов, у которых установлены многозонные счетчики.

На сайте компании поставок электроэнергии и газа Yasno появились новые тарифы за использование коммунальных услуг. По сравнению с предыдущими цифрами, стоимость не выросла.

Сколько стоит электроэнергия, и когда тарифы могут измениться - читайте ниже в материале Styler.

Сколько теперь платить за свет?

Согласно постановлению Кабмина, продлено действие тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей.

Тариф за потребленный объем до 250 кВт в час составляет 1,2 гривны. Однако сумма с налогом равна 1,44 гривны за киловатт.

Если же вы используете более 250 кВт в час, то с учетом налога заплатите 1,68 гривны. Эта сумма распространяется на все потребленные киловатт-часы, начиная с первого.

Для коллективных бытовых потребителей и общежитий тариф также составляет 1,68 за киловатт, однако с маленьким отличием: эта сумма не зависит от объемов потребления.

Могут ли измениться суммы в платежках?

Пока таких перспектив нет, ведь действие вышеперечисленных тарифов продлено до 31 марта 2023 года. Но после этого повышение вполне возможно.

Чтобы спрогнозировать возможную сумму, которую придется заплатить за потребленный газ и электроэнергию, можно воспользоваться калькулятором онлайн.

С помощью калькулятора вы можете рассчитать:

стоимость электроэнергии как на основании внесенных показаний приборов учета электроэнергии, так и на основании внесенного объема с учетом действующих тарифов на электроэнергию

стоимость электроэнергии при наличии прибора учета, дифференцированного по периодам времени (зонные счетчики)

Таким образом, у вас появляется возможность вычислить, сколько вы потребляете и соответственно сколько тратите. В будущем это может положительно отразиться на вашем кошельке.