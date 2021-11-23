В Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч: як вона виглядає

Продавець розповів, монета не мита, в хорошому стані та не довго перебувала в обігу.

"Така, як була витягнута з коробки, знайденої в старій квартирі. Монета в дуже хорошому стані. Збереження монети по фото, фотографував якомога чіткіше, щоб передати загальний стан монети" – написав продавця.

Виготовлена ​​та випущена монета у 1931 році в обмеженій кількості. Усі її екземпляри знаходяться у колекціонерів. Такі монети продають нечасто, тому точну ціну можна визначити лише на аукціоні.

Вартість монети на аукціоні - 67 тисяч гривень ($2553). Аукціон триватиме до вечора 24 листопада.

В Україні за шалені гроші продають монету часів СРСР (violity.com)