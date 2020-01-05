Знайдена друга "жива" планета крім Землі (фото)

У 1990-х роках космічний корабель "Магеллан" досліджував Венеру і за опублікованими даними ця планета покрита вулканами і потоками лави. До поточного моменту вчені не знали, якою була природа вулканічної активності – давньою або почалася недавно. Згідно з новим дослідженням, деякі потоки лави виникли нещодавно і їм може бути всього декілька років, що говорить про те, що на Венері досі відбувається "жива" вулканічна активність.

Дослідження проводилося з використанням даних з орбітального апарату Venus Express. Вчені розрахували, що зміни на поверхні Венери були зафіксовані космічним апаратом протягом декількох років.

"Якщо сьогодні Венера справді активна, то це відмінне місце для відвідування, щоб краще зрозуміти нутрощі планет. Ми могли б вивчити чому Земля і Венера мають активний вулканізм, а Марс – ні", – прокоментував відкриття провідний автор дослідження і науковий співробітник Асоціації космічних досліджень університетів (USRA) доктор Джастін Філіберто.

Комп'ютерне моделювання діючого вулкана Рідус на Венері (фото: Digital Trends)

Учений також відзначив, що і в інших планет у нашій Сонячній системі є вулкани, але вони давно неактивні. Проте вчені вважають, що на Марсі під полярною крижаною шапкою може бути рідка вода, а деякі стверджують, що це означає, що має існувати підземне джерело тепла, такий як підземні вулкани.

Інші космічні тіла, такі як супутники, також виявляють вулканічну активність. Наприклад, на супутнику Юпітера Іо помічені 150 діючих вулканів. На Плутоні зафіксовані крижані кріовулкани – вони могли вивергатися і розбризкувати рідку воду над поверхнею планети, яка швидко змерзла при низьких температурах.

Нагадаємо, що до Землі наближається астероїд більше київської телевежі-рекордсменки.