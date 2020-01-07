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NASA виявило першу потенційно населену планету розміром з Землю

Новини » Суспільство     07.01.2020 - 13:46
NASA виявило першу потенційно населену планету розміром з Землю
Ілюстративне фото (flickr.com/Oliver Hine)

Планету виявили за допомогою космічного телескопа TESS

Американське космічне агентство NASA виявило першу планету розміром з Землю в зоні з потенційно сприятливими умовами для життя земного типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз NASA.

Повідомляється, що виявлена за допомогою космічного телескопа TESS планета в системі TOI 700 на 20% більше Землі. Планета одержала назву TOI 700 d, вона обертається навколо червоного карлика з південного сузір'я Дорадо.

Також повідомляється, що за планетою TOI 700 d спостерігали протягом року, за цей час на ній не зафіксували спалахів. Як зазначають у NASA, це підвищує шанси її населеності. Крім TOI 700 d, в цій системі є ще дві планети.

Нагадаємо, раніше керівник NASA Джим Бріденстайн висловився про намір "підвищити" статус Плутона до дев'ятої планети Сонячної системи. На його думку, визначення планети має ґрунтуватися на її внутрішній цінності, а не на значеннях, які постійно змінюються, як динаміка орбіти. З дня свого відкриття в 1930 році і до 2006 року Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи.

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