Супрун розвіяла міфи про медичний канабіс

Уляна Супрун розповіла про медичний канабіс (фото: pixabay.com)

Супрун вважає, що дозвіл канабіноїдів допоміг би багатьом людям

Уляна Супрун розповіла про те, що канабіс - це ліки, які повинні стати доступними всім пацієнтам, які їх потребують. Таких пацієнтів в Україні близько двох мільйонів. Про це в. о. міністра охорони здоров'я заявила на своїй сторінці в Facebook.

Супрун зазначила, що канабіс міг би допомогти понад 20 000 дітей з фармрезистентними формами епілепсії, яка не піддається лікуванню існуючими препаратами. Крім того, існує близько сотні тисяч онкохворих, більше 100 000 паліативних пацієнтів і десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом.

"Використовувати канабіс у медичних цілях - нормальна світова практика. На сьогодні лікувальні властивості канабісу визнані. Ліки на його основі дозволені в 44 країнах, включаючи ЄС, наприклад у Польщі, Чехії, Хорватії, Бельгії, Німеччини, Австрії, а також у Канаді та США. В Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб", - розповіла Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, куріння і вапоризація. Дітям при епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів.

За словами Супрун, чинне законодавство не дозволяє досліджувати і використовувати для лікування канабіс і його похідні. Ці речовини входять в списки наркотичних і психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено.

Медичні препарати з вмістом канабісу не викликають звикання або залежності. Канабіноїди, що в них містяться - це в основному речовина канабідіол (КБД). Вона майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. Саме КБД переважає в медичному канабісі.

Препарати з вмістом канабісу не будуть потрапляти у вільний обіг. Їх можна буде отримати тільки після відповідного діагнозу, виключно за рецептом і в дозуванні, яке визначить лікар.

Фото: pixabay.com

Навіть рекреаційний (не медичний канабіс) займає 11-е місце за рівнем шкідливого впливу на організм людини, тоді як алкоголь - 5-е місце, а нікотин в тютюні - 9-е місце. При цьому і тютюн, і алкоголь в Україні є легальними.

Клінічні дослідження показують, що короткострокові ризики для здоров'я, пов'язані з медичним застосуванням канабісу, подібні тим, які мають інші ліки.

У будь-якому випадку перед призначенням препаратів, лікар зважує користь та ризики застосування, виписує споживання таких препаратів тільки при необхідності і з чітким дозуванням.

При належній законодавчій базі та її дотриманням вирощування та дослідження медичний канабіс буде контрольованим процесом на державному рівні.

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