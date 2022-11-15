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Как выглядит самый древний в мире подводный город и где он находится: ему более 5000 лет

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Греція, Вторник 15 ноября 2022 21:09
Как выглядит самый древний в мире подводный город и где он находится: ему более 5000 лет Как выглядит самый древний город в мире (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Самый древний подводный город на планете находится в Греции. Он находится на острове Павлопетри, у берегов Лаконии на юге Пелопоннеса. По данным исследователей, этому городу более 5000 лет, и он является самым древним поселением в мире.

Как выглядит этот город и что о нем известно - читайте ниже.

Павлопетри (Паулопетри) - небольшое поселение на острове у берегов Средиземного моря. Его обнаружил в 1967 году исследователь Николас Флемминг. Детальное изучение подводного города показало, что ему более 5000 лет и он является самым старейшим подводным "затерянным городом", который когда-либо удавалось обнаружить на всей планете.

В 1968 году Павлопетри посетили археологи из Кембриджского университета. Они составили карту поселения и определили размеры древнего города.

Первые результаты указывали на то, что это был город микенской эпохи, но более поздние исследования показали, что он намного старше.

Павлопетри был заселен впервые в 2800 году до н.э. - там были обнаружены предметы, которые относятся к бронзовому веку.

Общая планировка поселения осталась нетронутой и благодаря тому, что город много лет находился под водой, некоторые элементы отлично сохранились.

Город - один из первых "плановых", с жилыми кварталами, административными зданиями, заводами по производству гончарных изделий, рынками. Его территория составила около 153 квадратных километров.

Это был активный и процветающий портовый город со своей культурой, торговлей.

Ученые предполагают, что Павлопетри был затоплен после трех катастрофических землетрясений, которые произошли в этом районе около 1000 г. до н. э. Подняться со дна он не смог из-за сильных сейсмических явлений. И это позволило ему сохраниться почти в первозданном виде.

Кстати, ранее мы писали о том, что под Ниагарским водопадом открыли огромный туннель.

А еще рассказывали о том, что на леднике в Канаде нашли камеры путешественника, которые он там оставил в 1937 году.

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