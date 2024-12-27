Как почистить сельдь за минуту: держите инструкцию

Сельдь - распространенный ингредиент для многих новогодних салатов и закусок. Процесс очистки сельди не слишком приятный, но существуют лайфхаки, которые помогут почистить сельдь за считанные минуты.

О том, как почистить сельдь от косточек за считанные минуты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Кати Ончи.

Украинский фудблогер Катя Онча пользуется собственными лайфхаками и хитростями, которые помогают быстро почистить сельдь и получить филе рыбы без косточек. Сначала сельдь нужно подготовить: тщательно вымыть и переложить на дощечку для нарезки.

Поскольку следующим шагом будет отрезание головы рыбы, блогер положила на поверхность бумажное полотенце, которое быстро впитывает жидкость и предотвращает загрязнение рабочей поверхности. После отрезания головы сельди, нужно разрезать брюшко рыбы и с помощью ножа достать все внутренности.

Для того, чтобы рыба не была горькой, Катя тщательно отчищает филе от остатков рыбных внутренностей, тупой стороной лезвия ножа. После этого фудблогер переворачивает рыбу брюшком вниз и начинает чистку.

Для этого сельдь нужно надрезать по хребту и найти начало шкурки у края надреза. Поддевая пальцами шкурку, снимите ее с филе. После этого переверните рыбу на другую сторону и так же стяните пленку.

Как быстро почистить сельдь (скриншот / Катя Онча)

Затем, когда на сельди не будет шкурки, руками разделите рыбу на две части, начиная от надреза по хребту рыбы. Тогда хребет сельди почти со всеми косточками останется на одной части филе. Несмотря на то, что существует много способов чистки рыбы, благодаря этому методу филе остается целым.

Отделяя пальцами косточки от мягкой части рыбы, уберите хребет сельди вместе с хвостом. Осмотрите рыбу и, в случае необходимости, извлеките из филе маленькие косточки.

После этого филе сельди можно использовать для приготовления блюд - салатов или отдельной закуски.