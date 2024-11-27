"Самое большое сокровище в жизни": рэпер-воин Ярмак показался с женой на романтическом фото

Ярмак показался с женой

Так, его любимой, модели Анне, исполнилось 35 лет, и именинница уже успела поделиться в сети праздничным постом.

Анна Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_anna_)

Анна Ермак (фото: instagram.com/yarmak_anna_)

В свою очередь Ярмак обнародовал по случаю праздника трогательное стихотворение, в котором назвал избранницу "своим самым большим сокровищем в жизни".

"Найбільший скарб в житті - знайти свою людину!

Хто почуття не розгубив - той справжній багатій

Ти не миттєва сторіс, ти моя половина

Моя увага, моя любов і повага тій

Що, завжди була поруч коли так важко було

Завжди говорила, що ми всім бідам на зло

Пройдемо всі сюрпризи долі

Були кризи, були сльози, було сказано щось мимоволі

Я не знаю з якого ти поверху неба

Але тягне лиш до тебе..до тебе..до тебе

Я не знаю чи даси мені своєї згоди

Та я вчинками до тебе вистеляю сходи

З Днем Народження, кохана!" - написал Александр (настоящее имя артиста).

Артист поздравил любимую с днем рождения (фото: instagram.com/yarmak_music)

Тем временем Анна поделилась в своей публикации следующими строками: "35. В своей Украине, в своем Киеве, у себя дома. Спасибо за это нашим военным, которые делают все, чтобы так было и дальше".

Что известно личной жизни Ярмака

В марте этого года влюбленные отпраздновали свою десятую годовщину отношений. Они поженились в 2016 году, а до этого встречались около двух лет. Семья воспитывает 5-летнюю дочь Соломию.

Ярмак, как известно, после начала великой российско-украинской войны встал на защиту родной страны. 26 февраля 2022 он пополнил ряды ВСУ как доброволец, участвовал в боях на Харьковщине. А в прошлом году возглавил взвод операторов FPV-дронов. С сентября этого года получил воинское звание штаб-сержанта в командовании Сил беспилотных систем.

Ярмак служит в Силах беспилотных систем (фото: instagram.com/yarmak_music)

В блоге Александр иногда делится подробностями военной жизни, а также призывает соотечественников не забывать, что полномасштабная российская агрессия против нашей страны продолжается.

Напомним, Ярмак пишет песни на разную тематику, среди которых не только лирика, но и треки, которые поднимают темы социальной справедливости.