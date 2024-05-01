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Апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года

Киев, Среда 01 мая 2024 16:26
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Апрель в Киеве стал одним из самых теплых за последние 144 года Фото: апрель в Киеве стал одним из самых теплых (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Апрель стал одним из самых теплых за последние 144 года в Киеве. За первые недели было зарегистрировано 13 температурных рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8°С, что выше климатической нормы на 2,8°С.

"Он стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года", - сообщили в обсерватории.

Возможно, это изображение текст «PAREnO RE //በመሥስቨቲል xida ГЕОФПИЧИА DNCTANINA СЕРЕДНА ДОБОВИ ТЕМПЕРАТУРИ КВИТНЯ 2024 р. Середня температура + 12,8°C -26,9°C 2 КВИТНЯ Максимум MiHiMyM -0,2°C 20 кВ.НЯ 25 20 Количество опад.в 78MM MM 78 186% клим.нормы 15 10 5 0»

Холоднее всего было 20 апреля, когда минимальная температура снизилась к утру до -0,2°С, а самое теплое - 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +26,9°, установив таким образом температурный рекорд. Осадков на проспекте Науки выпало 78 мм или почти две месячные нормы - 186%.

Всего в Киеве с 1 по 11 апреля было зафиксировано 13 температурных рекордов.

Погода в мае

Напомним, что по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, Украину уже в первой или части мая ожидает приход метеорологического лета.

Ожидается, что май также будет теплее. Средняя температура воздуха в большинстве регионов будет на 1-2 градуса выше нормы.

Мы писали, что синоптик уже дала прогноз погоды на завтра, 2 мая.

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