Самый большой миф о советском пломбире, который показывает всю сущность того времени

Легендарный рецепт позаимствовали у американцев

"Советское мороженое является одним из едва ли не самых ностальгических объектов воспоминаний людей, которые жили в союзе и пробовали этот молочный замороженный десерт. Но на самом деле это мороженое не было советским. В 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян поехал в США с целью изучить опыт американцев. Именно из США привезли оборудование и технологию промышленного производства мороженого. А также несколько наиболее популярных его рецептов", - объясняют в видео.

Анастас Микоян лично отбирал самые вкусные сорта американского мороженого для производства в СССР. Ими стали: пломбир сливочный и молочный, эскимо, крем-брюле, ванильное и фруктовое мороженое.

"Микоян позаимствовал у американцев абсолютно весь цикл, включая продажу мороженого на улицах из специальных холодильников", - подчеркивают в видео.

Мороженое в СССР производили по американской технологии (скриншот)

Длинные очереди за мороженым

В Киеве в те времена стаканчик сливочного мороженого стоил 22 копейки. Еще за 3 можно было взять наполнитель - варенье или тертый шоколад. Эскимо стоило по 24 копейки, но продавали только в одной точке и редко.

Очереди за мороженым в тогдашнем Киеве строились длинные. По воспоминаниям очевидцев, киевляне ругали людей, которые приезжали за мороженым из сел. Они набивали трёхлитровые банки им, надолго задерживая очередь.

Нарком Микоян считал, что советский гражданин должен съедать в год не менее 5 кг холодного десерта.

Однако если сейчас спросить рядового любителя советского прошлого, то он вряд ли знает, что его любимое мороженое с детства было не советским, а ненавистным американским. Это еще раз демонстрирует, как советы умело присваивали чужое и выдавали за свое.