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Не нашкодьте дитині: Комаровський зробив важливе попередження


Доктор Комаровський дав пораду щодо "правильної" температурі води

Доктор Євген Комаровський розповів, як правильно загартовувати дитину, щоб не завдати шкоди дитячому організму. Педіатр в своєму Instagram відповів на запитання батьків, якою має бути температура води у ванні.

Іменитий педіатр, який нещодавно розповів про імунітет, сказав, що для дитини "небезпечної" температури немає, є небезпечна температура для психіки батьків, а тим більше бабусь.

За словами Комаровського, дитину не потрібно засовувати в холодну ванну, але її можна полити холодною водою, і ця вода може бути навіть крижаною.

Головне в загартовуванні те, що дитина повинна отримувати від цього процесу задоволення.

"Якщо дитина скаче, посміхається, їй подобається, всі члени сім'ї щасливі - ось вам і чудова температура", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів про правила загартовування дитини (фото: pixabay.com)

Але, тим не менш, температуру води, якою ви обливаєте дитину, каже Комаровський, потрібно знижувати поступово. Оскільки ситуація, коли ви раптом вирішили, що будете гартувати дитину, і починаєте обливати її одразу крижаною водою, являє небезпеку, як для фізичного, так і для емоційного стану малюка.

"Небезпечна ситуація, коли батьки не володіють здоровим глуздом, коли ви раптом говорите: "Все, загартовуємо!", дитина кричить несамовито, ви ловите її, виливаєте холодну воду", - каже Комаровський.

Комаровський розповів про правила загартовування дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Євген Комаровський заявив, що не планує ставати міністром охорони здоров'я в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах.

Нагадаємо, Доктор Комаровський розповів про те, чи варто приймати додаткові ліки при антибіотикотерапії, щоб знизити негативний вплив антибактеріальних препаратів на організм дитини.

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