Не навредите ребенку: Комаровский сделал важное предупреждение

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно закаливать ребенка, чтобы не нанести вред детскому организму. Педиатр в своем Instagram ответил на вопрос родителей, какой долна быть температура воды в ванной.

Именитый педиатр, недавно рассказавший об иммунитете, cказал, что для ребенка "опасной" температуры нет, есть опасная температура для психики родителей, а тем более бабушек.

По словам Комаровского, ребенка не нужно засовывать в холодную ванную, но его можно полить холодной водой, и эта вода может быть даже ледяной.

Главное в закаливании то, что ребенок должен получать от этого процесса удовольствие.

"Если ребенок скачет, улыбается, ему нравится, все члены семьи счастливы - вот вам и замечательная температура", - утверждает педиатр.

Комаровский рассказал о правилах закаливания ребенка (фото: pixabay.com)

Но, тем не менее, температуру воды, которой вы обливаете ребенка, говорит Комаровский, нужно снижать постепенно. Поскольку ситуация, когда вы вдруг решаете, что будете закаливать ребенка, и начинаете окатывать его с ходу ледяной водой, представляет опасность, как для физического, так и для эмоционального состояния малыша.

"Опасна ситуация, когда родители не обладают здравым смыслом, когда вы вдруг говорите: "Все, закаляем!", ребенок орет душераздирающе, вы его ловите, выливаете холодную воду", - говорит Комаровский.

Комаровский рассказал о правилах закаливания ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Евгений Комаровский заявил, что не планирует становиться министром здравоохранения в случае победы Владимира Зеленского на выборах.

Напомним, Доктор Комаровский рассказал о том, стоит ли принимать дополнительные лекарства при антибиотикотерапии, чтобы снизить негативное влияния антибактериальных препаратов на организм ребенка.