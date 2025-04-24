Не "навмання" и не "спонтанно": как заменить красиво фразу "з бухти-барахти" на украинском

В повседневной речи украинцев до сих пор встречаются русинизмы - как языковая привычка, сформировавшаяся под влиянием нескольких веков русификации.

Один из таких - выражение "з бухти-барахти". Оно давно укоренилось в разговорах, но на самом деле является типичным элементом суржика и не имеет ничего общего с исконно украинским языком.

Это выражение означает внезапное, необдуманное действие или решение, которое появляется ниоткуда, без причины или подготовки.

Есть версия, что происходит оно от глаголов "бухнутися" и "барахнутися", которые передают беспорядочные, неуверенные движения - то есть что-то такое, что делается наугад или впопыхах.

Зато украинский язык имеет свои, естественные выражения на случай подобных ситуаций. Например:

ні сіло ні впало

з доброго дива

знічев’я

ні з того ні з сього

здуру

похапцем

А если хочется передать внезапное, неожиданное появление или поведение еще и с ноткой шутки - существуют яркие народные фразеологизмы: