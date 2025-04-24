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Не "навмання" и не "спонтанно": как заменить красиво фразу "з бухти-барахти" на украинском

Как на украинский правильно перевести фразу "з бухти-барахти" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фраза "з бухти-барахти", которая часто слетает с уст, совсем не имеет украинских корней. Чем можно заменить популярное выражение, чтобы звучать естественно и грамотно - без языковых извращений и чужеродных оборотов?

Как заменить фразу "з бухти-барахти" на украинском правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда Ольги Лещименко в TikTok.

В повседневной речи украинцев до сих пор встречаются русинизмы - как языковая привычка, сформировавшаяся под влиянием нескольких веков русификации.

Один из таких - выражение "з бухти-барахти". Оно давно укоренилось в разговорах, но на самом деле является типичным элементом суржика и не имеет ничего общего с исконно украинским языком.

Это выражение означает внезапное, необдуманное действие или решение, которое появляется ниоткуда, без причины или подготовки.

Есть версия, что происходит оно от глаголов "бухнутися" и "барахнутися", которые передают беспорядочные, неуверенные движения - то есть что-то такое, что делается наугад или впопыхах.

Зато украинский язык имеет свои, естественные выражения на случай подобных ситуаций. Например:

  • ні сіло ні впало
  • з доброго дива
  • знічев’я
  • ні з того ні з сього
  • здуру
  • похапцем

А если хочется передать внезапное, неожиданное появление или поведение еще и с ноткой шутки - существуют яркие народные фразеологизмы:

  • як голий з конопель
  • як голий з кропиви
  • як Пилип із конопель
  • як срака з-за куща
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