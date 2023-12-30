Даже полезные продукты могут стать вредными. Вот в какой посуде нельзя готовить

Посуду из каких материалов нельзя использовать

"Речь будет идти сегодня о посуде, которую мы используем для приготовления, поскольку самые полезные продукты можно сделать вредными, если использовать неправильную посуду", - говорит эксперт.

Попко советует избавиться от алюминиевой посуды и фольги, поскольку они не годятся для приготовления.

"Алюминий - тяжелый металл, который при нагревании попадает в пищу и сложно выводится из организма, а это негативно влияет на здоровье. Можно использовать алюминиевые формы для запекания, только если их застелить пергаментом", - говорит тренер.

По словам Попко, также не стоит использовать тефлоновую посуду. При определенных условиях она способна привести к образованию злокачественных опухолей.

"А хуже всего то, что во время приготовления в такой посуде выделяются вредные вещества, которые потом трудно вывести из организма. Речь идет о перфтороктановой кислоте, которая используется при изготовлении тефлона, а также о бензоле, который выделяется при нагревании антипригарных покрытий более чем на 220 градусов", - предостерегает эксперт.

Медная посуда также не годится, потому что она окисляется. Также следует избавиться от меламиновой посуды, так как этот материал опасен при нагревании более 70 градусов.

"Можно использовать силиконовую посуду, если она качественная и ее не нагревать более чем на 150 градусов. Она не должна пахнуть резиной и быть яркого цвета", - говорит Попко.

Какой посудой можно пользоваться

Стальная посуда прекрасно подойдет для приготовления, но ищите ее с маркировкой 18/10, 18/8, а в идеале - 18/0. Первая цифра показывает сколько процентов хрома, вторая - никеля. Чем меньше никеля, тем лучше. Также важно, чтобы на посуде была надпись "хирургическая сталь", - советует эксперт.

При этом он отмечает, что не стоит долго хранить пищу в стальной посуде, потому что она окисляет продукты. Их хранить следует в стеклянных или керамических кастрюлях.

"Керамическая посуда и жаростойкое стекло подходит для запекания, также можно использовать эмалированную посуду, но как только на ней появляется ржавчина или сколы - ее нужно выбросить", - говорит Попко.

Можно использовать чугунную посуду и пластиковую для хранения с маркировкой BPA-free.

Эксперт советует выбирать посуду светлых цветов, поскольку для ярких используют красители, в которые входят тяжелые металлы.