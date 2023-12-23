4 популярные продукты, которые разрушают кости. Ими злоупотребляет практически каждый!

Миллионы людей по всему миру болеют остеопорозом, при котором кости становятся хрупкими и подвержены переломам даже при небольшом травмировании. Исследования показывают, что на развитие недуга влияет не только возраст, ведь чем старше человек, тем больше костной массы он теряет, но и его рацион - некоторые продукты способны вымывать кальций.

О том, какие популярные 4 продукта губительно влияют на кости, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию BuzzFeed .

Алкоголь

Даже несколько стаканов пива могут негативно повлиять на здоровье костей.

"Повышенное потребление алкоголя может изменить способность организма усваивать важные питательные вещества, действительно полезные для здоровья костей, такие как кальций, витамин D и магний", - объяснила ортопед Лиз Мацкин.

Она советует не пить больше одного алкогольного напитка в день, если вы не можете полностью отказаться от спиртного. Особенно осторожными должны быть пожилые люди и те, у кого есть риск перелома костей.

К тому же, злоупотребление алкоголем является частой причиной падения и травмирования костей.

Кофеин

Кофе не идет на пользу костям. Следует помнить, что кроме кофе кофеин еще входит в энергетические и газированные напитки, чай, пищевые добавки и некоторые другие продукты.

"Было показано, что кофеин увеличивает потерю кальция и уменьшает его усвоение, что негативно влияет на здоровье костей. Подумайте о вариантах кофе или чая без кофеина", - посоветовала Мацкин.

Пшеничные отруби

"Пшеничные отруби имеют высокий уровень фитатов, которые могут препятствовать усвоению кальция", - объяснила врач.

Фитаты - это тип антинутриентов, которые содержатся в растениях. Многие овощи (от листовой и белокочанной капусты до фасоли и арахиса) содержат соединения, уменьшающие усвоение других питательных веществ.

Фасоль, шпинат и свекла также содержат антипитательные вещества, которые могут уменьшить усвоение кальция, но замачивание или варка уменьшает их влияние.

Чтобы уменьшить содержание фитатов в пшеничных отрубях, следует их замочить, прорастить или ферментировать.

"Нет необходимости полностью исключать пшеничные отруби из рациона, но понимание того, что они могут повлиять на усвоение кальция, должно побуждать добавлять в рацион другие продукты, богатые кальцием", - подчеркнула ортопед.

Соль

Соль ассоциируется с высоким давлением, а не с утратой костной массы. Но ею не стоит злоупотреблять, особенно пожилым людям и группам риска, чтобы позаботиться о костях.

"Обратите внимание на соль, которая может быть скрыта в мясе, закусках и обработанных пищевых продуктах, таких как нарезка. Употребление избыточного количества соли (более 2 300 мг в день) может привести к потере кальция из костей", - рассказала Мацькин.

Исследование 2018 года журнала Американского колледжа питания показало, что увеличение потребления натрия значительно повышает риск остеопороза.

Согласно Управлению по продовольствию и медикаментам США, 2 300 мг в день равняется 1 ч. л. поваренной соли. Люди часто превышают эту дозу.