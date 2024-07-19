Даже без электричества и в жару: продукты, которые можно хранить без холодильника

Из-за регулярных отключений электроэнергии продукты в холодильнике могут быстро испортиться. Однако для хранения некоторых продуктов холодильник не требуется.
О том, какие продукты можно хранить без холодильника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Фрукты
Несмотря на распространенное мнение, что фрукты лучше хранятся в холодильнике, для некоторых - яблоки, бананы, киви и цитрусовые - хранение в охлаждающем устройстве не обязательно, ведь холод почти никак не замедляет процесс их созревания и порчи.
Большинство других фруктов тоже могут храниться вне холодильника, однако желательно съесть их в течение нескольких дней.
Овощи
Такие овощи как свекла, кабачки, баклажаны, морковь, огурцы, картофель - и даже помидоры - кратковременно можно хранить без холодильника.
Однако с ростом температуры ускоряются определенные процессы внутри продуктов, а также риск того, что они сгниют или прорастут.
Поэтому хранить овощи следует в сухом, максимально прохладном месте дома, подальше от солнечных лучей - и съесть как можно быстрее.
Крупы
Крупы - рис, гречка, манка и т.п. - могут храниться довольно долго в амбаре или шкафу. Хотя существует мнение, что продлить сроки хранения помогает замораживание, крупы отлично хранятся и при комнатной температуре.
Макаронные изделия
Так же как и крупы, макароны - если они еще не сварены - хранятся без холодильника. Однако следует закреплять открытую часть пакета - или пересыпать макароны в глубокую банку с плотной банкой.
Вода
Хотя в летнюю жару гораздо приятнее пить прохладную воду и напитки, хранить бутылированную воду, если бутылка не была открыта, можно значительно долго без холодильника.
Открытую бутылку с водой можно хранить без холодильника, однако не слишком долго - окислительное действие воздуха приводит к потере полезных микроэлементов и размножению бактерий.
Сок
Натуральный свежевыжатый сок без консервантов лучше выпить сразу - он быстро окисляется и теряет витамины. А постояв в холодильнике, теряет свой вкус.
Однако пастеризованный пакетированный сок может храниться без холодильника - в кладовке или в шкафу на кухне.
Растительное масло
Чтобы предотвратить застывание растительного масла в холодильнике, рекомендуется хранить его в прохладном и темном месте на кухне.
Но хранить масло в холодильнике не нужно. Кроме того, срок хранения масла достаточно длительный - если, конечно, не хранить его в других условиях, кроме рекомендованных.
Мед
Хранить мед в холодильнике, если он находится в плотно закрытой банке и хранится при температуре до 25 градусов, нет нужды.
Кроме этого, если держать мед в холодильнике, он может стать жестким и комковатым.
Шоколад
Хотя хранение шоколада в холодильнике помогает предотвратить таяние, держать шоколад в холоде - необязательно.
Впрочем, стоит убедиться, что он хранится в довольно прохладном месте, чтобы не превратился в пасту.
Хлеб и выпечка
Хотя хранение хлеба в холодильнике помогает дольше хранить его свежим, если вы собираетесь съесть хлеб в ближайшие дни, его можно оставить при комнатной температуре.
Это также касается выпечки. Однако хлебобулочные изделия с фруктовой начинкой следует съесть как можно быстрее - без холодильника начинка может испортиться.
Консервы
Многие консервы - например, консервированные овощи и даже паштеты - можно хранить без холодильника.
Однако следует придерживаться указанных производителем рекомендаций относительно температуры и уровня влажности в помещении.
А также не следует оставлять консервы на солнце. В противном случае они могут испортиться и стать опасными для здоровья.
Вяленое и сушеное мясо
Разнообразное соленое лакомство, как джерки и колбаски - один из лучших вариантов сохранить мясной продукт надолго. Который, кроме этого, можно хранить вне холодильника.
Детское питание
В зависимости от производителя некоторые виды детского питания (и сухого молока) могут храниться без холодильника - с соблюдением всех условий хранения, указанных на упаковке.
То, что продукты могут храниться без холодильника, не означает, что все из них хранятся вечно.
Любой продукт советуют хранить в сухом и темном месте - солнечные лучи могут ускорить процесс порчи.
Также лучше выбирать прохладное место, согласно рекомендациям производителя - хотя и можно держать консервированные овощи на полках, температура в помещении обычно должна составлять до 25 градусов, или даже ниже.
К тому же любая упаковка должна быть герметичной - это будет предотвращать появление жучков, плесени и порчи продукта.
Кстати, раньше мы писали о том, как хранить молочные продукты в жару.
Кроме этого, рассказывали, как сохранить свежесть зелени летом.
При написании материала использовались следующие источники: EatingWell, KitchenAid, Farmers Almanac.