Кто и как может получить "Карту киевлянина" сегодня, чтобы получать льготы
Информационно-телекоммуникационная система "Карта киевлянина" работает в столице уже не первый год. Однако многие люди до сих пор не знают, что имеют право оформить ее и получить ряд льгот и скидок.
РБК-Украина (Styler) разобрался, кому и зачем нужна "Карта киевлянина", где и как ее оформить, а также какие документы для этого нужны.
При подготовке материала была использована информация с Официального портала Киева.
Что это за карта
"Карта киевлянина" - именная многофункциональная электронная муниципальная пластиковая карта, которую можно получить в рамках введенной в столице информационно-телекоммуникационной системы. Такая карта:
- является материальным носителем персональных данных личности
- поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки
- является носителем других информационных сервисов и услуг
По сути, она является удобным инструментом, который позволяет жителям города Киева получать социальную помощь и скидки, а также упрощает доступ к разнообразным электронным сервисам столицы (через "Личный кабинет киевлянина").
"Карта киевлянина" (фото: oschadbank.ua)
Чем полезна "Карта киевлянина"
"Карта киевлянина" позволяет жителям столицы:
Проходить верификацию Bank ID для получения административных услуг через интернет.
Получать доступ к электронным сервисам Киева (через "Личный кабинет"):
- записать ребенка в садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua - дает преимущество в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в садике за счет бюджета города
- оплатить коммунальные платежи - в "Ощад 24/7", либо на сайте КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ), либо через Центр коммунального сервиса (ЦКС)
- проголосовать за петиции и Общественный бюджет
Пользоваться ею как носителем электронного билета - предоставляет лицу право проезда в муниципальном наземном и подземном транспорте Киева:
- предоставляет бесплатный проезд (для льготников с регистрацией в столице)
- действует как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше количество приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной из них)
Получать скидки в торгово-сервисных сетях (при предъявлении):
- покупать "социальный хлеб" со скидкой от 20% до 70% (в зависимости от категории льготника)
- получать скидки от 3% до 7% в ряде торговых сетей
Получать от 5% до 50% скидки в муниципальных театрах и музеях (некоторые даже определяют дни бесплатного посещения).
Получать скидки в местах отдыха (например в столичном зоопарке - 50% от стоимости билета).
Получать скидки на лекарственные средства в сети коммунальных аптек КП "Фармация" (при предъявлении):
- 210 наименований отечественных лекарственных средств можно получить бесплатно
- другие лекарственные средства можно получить по специальным ценам
- получать скидки на обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, медицинские услуги и т. п.
Кто может получить
Согласно решению Киевсовета №549/6600 от 20 декабря 2018 года, "Карта киевлянина" выдается тем, кто:
- имеет право на льготы, доплаты, пособия и компенсации в соответствии с законодательством Украины
- имеет право на дополнительные льготы, доплаты, пособия и компенсации в соответствии с актами Киевсовета и КГГА
- являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ)
- зарегистрированы в Киеве
- официально работают в Киеве
- получают полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое) и высшее образование в учебных заведениях всех уровней аккредитации
- являются родителями (опекунами) детей, получающих полное среднее образование в Киеве
Кто имеет право на льготы
Получить "Карту киевлянина" могут только определенные категории граждан, имеющие право на льготы:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним
- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий
- лица с инвалидностью в результате войны и лица, приравненные к ним
- родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы
- лица, которым выданы удостоверения бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц
- реабилитированные лица
- ветераны военной службы
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны
- ветераны: органов внутренних дел, Национальной полиции, Налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации
- пострадавшие участники Революции достоинства
- граждане, отнесенные к категории I, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы
- граждане - участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящиеся к категории II
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой
- лица с инвалидностью I - II - III группы
- дети с инвалидностью
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
- дети из многодетных семей
- родители многодетной семьи
- пенсионеры по возрасту
- неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста
- бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания
- бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Как оформить и какие документы нужны
Для получения муниципальной "Карты киевлянина" нужно подать заявление в банк - участник проекта.
В КГГА уточняют, что сейчас регистрацию и выдачу указанных карт осуществляет участник проекта - ПАО "Государственный сберегательный банк Украины". Следовательно, необходимо обратиться в ближайшее отделение этого банка.
К заявлению необходимо добавить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (оригинал)
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу государственной фискальной службы и имеют отметку в паспорте (оригинал)
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии)
- документы, подтверждающие право на получение "Карты киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т. п.)
- справку о взятии на учет перемещаемого лица с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил (при наличии)
Напомним, несколько ранее мы рассказывали, как получить статус ветерана военной службы.
Читайте также, как в Украине получить льготы участникам боевых действий.