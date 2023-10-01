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Кто и как может получить "Карту киевлянина" сегодня, чтобы получать льготы

Воскресенье 01 октября 2023 11:15
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Кто и как может получить "Карту киевлянина" сегодня, чтобы получать льготы "Карта киевлянина" предоставляет ряд льгот и скидок (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Информационно-телекоммуникационная система "Карта киевлянина" работает в столице уже не первый год. Однако многие люди до сих пор не знают, что имеют право оформить ее и получить ряд льгот и скидок.

РБК-Украина (Styler) разобрался, кому и зачем нужна "Карта киевлянина", где и как ее оформить, а также какие документы для этого нужны.

При подготовке материала была использована информация с Официального портала Киева.

Что это за карта

"Карта киевлянина" - именная многофункциональная электронная муниципальная пластиковая карта, которую можно получить в рамках введенной в столице информационно-телекоммуникационной системы. Такая карта:

  • является материальным носителем персональных данных личности
  • поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки
  • является носителем других информационных сервисов и услуг

По сути, она является удобным инструментом, который позволяет жителям города Киева получать социальную помощь и скидки, а также упрощает доступ к разнообразным электронным сервисам столицы (через "Личный кабинет киевлянина").

Кто и как может получить &quot;Карту киевлянина&quot; сегодня, чтобы получать льготы

"Карта киевлянина" (фото: oschadbank.ua)

Чем полезна "Карта киевлянина"

"Карта киевлянина" позволяет жителям столицы:

Проходить верификацию Bank ID для получения административных услуг через интернет.

Получать доступ к электронным сервисам Киева (через "Личный кабинет"):

  • записать ребенка в садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua - дает преимущество в электронной очереди и обеспечивает финансирование стоимости содержания ребенка в садике за счет бюджета города
  • оплатить коммунальные платежи - в "Ощад 24/7", либо на сайте КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ), либо через Центр коммунального сервиса (ЦКС)
  • проголосовать за петиции и Общественный бюджет

Пользоваться ею как носителем электронного билета - предоставляет лицу право проезда в муниципальном наземном и подземном транспорте Киева:

  • предоставляет бесплатный проезд (для льготников с регистрацией в столице)
  • действует как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше количество приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной из них)

Получать скидки в торгово-сервисных сетях (при предъявлении):

  • покупать "социальный хлеб" со скидкой от 20% до 70% (в зависимости от категории льготника)
  • получать скидки от 3% до 7% в ряде торговых сетей

Получать от 5% до 50% скидки в муниципальных театрах и музеях (некоторые даже определяют дни бесплатного посещения).

Получать скидки в местах отдыха (например в столичном зоопарке - 50% от стоимости билета).

Получать скидки на лекарственные средства в сети коммунальных аптек КП "Фармация" (при предъявлении):

  • 210 наименований отечественных лекарственных средств можно получить бесплатно
  • другие лекарственные средства можно получить по специальным ценам
  • получать скидки на обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, медицинские услуги и т. п.

Кто может получить

Согласно решению Киевсовета №549/6600 от 20 декабря 2018 года, "Карта киевлянина" выдается тем, кто:

  • имеет право на льготы, доплаты, пособия и компенсации в соответствии с законодательством Украины
  • имеет право на дополнительные льготы, доплаты, пособия и компенсации в соответствии с актами Киевсовета и КГГА
  • являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ)
  • зарегистрированы в Киеве
  • официально работают в Киеве
  • получают полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое) и высшее образование в учебных заведениях всех уровней аккредитации
  • являются родителями (опекунами) детей, получающих полное среднее образование в Киеве

Кто имеет право на льготы

Получить "Карту киевлянина" могут только определенные категории граждан, имеющие право на льготы:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним
  • военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий
  • лица с инвалидностью в результате войны и лица, приравненные к ним
  • родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы
  • лица, которым выданы удостоверения бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц
  • реабилитированные лица
  • ветераны военной службы
  • члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны
  • ветераны: органов внутренних дел, Национальной полиции, Налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации
  • пострадавшие участники Революции достоинства
  • граждане, отнесенные к категории I, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы
  • граждане - участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящиеся к категории II
  • дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой
  • лица с инвалидностью I - II - III группы
  • дети с инвалидностью
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
  • дети из многодетных семей
  • родители многодетной семьи
  • пенсионеры по возрасту
  • неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста
  • бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания
  • бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Как оформить и какие документы нужны

Для получения муниципальной "Карты киевлянина" нужно подать заявление в банк - участник проекта.

В КГГА уточняют, что сейчас регистрацию и выдачу указанных карт осуществляет участник проекта - ПАО "Государственный сберегательный банк Украины". Следовательно, необходимо обратиться в ближайшее отделение этого банка.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (оригинал)
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу государственной фискальной службы и имеют отметку в паспорте (оригинал)
  • удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии)
  • документы, подтверждающие право на получение "Карты киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т. п.)
  • справку о взятии на учет перемещаемого лица с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил (при наличии)

Напомним, несколько ранее мы рассказывали, как получить статус ветерана военной службы.

Читайте также, как в Украине получить льготы участникам боевых действий.

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