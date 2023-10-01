Кто и как может получить "Карту киевлянина" сегодня, чтобы получать льготы

Информационно-телекоммуникационная система "Карта киевлянина" работает в столице уже не первый год. Однако многие люди до сих пор не знают, что имеют право оформить ее и получить ряд льгот и скидок.

РБК-Украина (Styler) разобрался, кому и зачем нужна "Карта киевлянина", где и как ее оформить, а также какие документы для этого нужны.

При подготовке материала была использована информация с Официального портала Киева.