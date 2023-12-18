Зачем класть лавровый лист под подушку и в ванной: вы будете удивлены, когда это узнаете
Лавровый лист - популярная специя, которая используется в кулинарии. Однако не все знают, что он обладает еще и другими полезными свойствами. Его можно класть под подушку и в ванную.
Зачем это делать и чем полезен лавровый лист, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.
Зачем класть лавровый лист под подушку
Как оказалось, популярная специя очень поможет тем, кто страдает бессонницей и плохо засыпает. Просто положите лавровый лист под подушку и вы начнете хорошо спать.
Запах и масла лаврового листа помогут расслабиться. Если вы давно уже не могли найти метод, который помог бы вам побороть хроническую усталость - начните спать с этой специей под подушкой и забудьте о недосыпании.
В чем польза лаврового письма (фото: freepik.com)
Как лавровый лист может помочь в уходе за волосами
Кроме этого, лавровый лист станет спасением для тех, у кого тусклые волосы. Эта специя будет полезна и в случае, если у вас шелушится кожа головы. Эксперты советуют подготовить раствор для промывания волос. Положите в воду 6 лавровых листочков, после чего оставьте их там на 10 часов. Затем промывайте этим раствором чистые волосы, результат вас приятно поразит.
Зачем класть лавровый лист в ванной
Если же вы хотите избавиться от усталости и успокоиться после тяжелого дня, примите душ или ванну. Но перед этим повесьте в комнате лавровые листочки. Благодаря эфирным маслам вы сможете расслабиться и настроиться на сон. Важно не мочить листики, повесьте или уложите их там, где до них дойдет тепло, но не вода.
"Чем больше листьев вы разложите, тем лучше будет эффект. Аромат в ванной комнате поможет вам расслабиться и уменьшить стресс", - отмечает издание.
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